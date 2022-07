Amanti di Final Fantasy gioite: a breve arriverà infatti sul mercato Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, versione rimasterizzata del classico e apprezzato Crisis Core Final Fantasy VII. Un appuntamento fin da ora attesissimo, a cui è possibile farsi trovare preparati prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è la versione migliorata e aggiornata del classico titolo, con tanto di grafica in HD, colonna sonora rimasterizzata, un’interfaccia rielaborata e addirittura un sistema di combattimento ottimizzato. Insomma, di motivi per attendere con gioia tale titolo ce ne sono decisamente parecchi.

A oggi non è purtroppo dato sapere se saranno rilasciate per l’atteso titolo anche determinate Limited o Collector’s Edition. Nel caso Square Enix decida di svelarle al grande pubblico, sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con tutte le informazioni a riguardo. Nell’attesa di saperne di più Crisis Core Final Fantasy VII Reunion può a partire da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Di seguito tutte le offerte disponibili, suddivise per store e, ovviamente, piattaforma di gioco.

