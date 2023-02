Se siete alla ricerca di un metodo per rimettervi in forma o se, semplicemente, cercate uno strumento che vi aiuti a rilassarvi, o a tonificare i vostri muscoli prima e dopo una sessione di allenamento, allora occhio a questa offerta, perché si tratta di una promozione su di una pistola massaggiante davvero imperdibile!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile con uno sconto pari al 63%, l’ottima pistola massaggiante dell’emergente Ekupuz, che potrete portarvi a casa a soli 39,99€, contro gli originali 109,00€ del prezzo originale! Stiamo parlando di uno sconto pari a ben 69 euro, che non sono affatto pochi, specie considerando la qualità di questo prodotto!

Foto generiche

Realizzata con plastiche resistenti e di pregio, la pistola massaggiante Ekupuz ha un design non dissimile da quello che è ormai lo standard per questi prodotti, ma vanta alcune attenzioni tecniche che la rendono una scelta più che sensata rispetto alla concorrenza, a partire dal suo ottimo apparato di accessori che, oltre ad una valigetta per il trasporto (cosa non scontata, credeteci!), include anche 6 teste di massaggio intercambiabili, laddove prodotti simili si limitano, di solito, ad appena un paio di parti di ricambio.

Oltre a ciò, parliamo di una pistola per massaggi con la bellezza di 30 diverse velocità regolabili, che variano da un minimo di 1200 ad un massimo di 3300 giri al minuto, grazie alla quale è possibile effettuare massaggi non solo superficiali, ma anche profondi, ideali per gli sportivi.

Silenziosa, e dotata di una batteria da 2500 mAh, capace di durare fino a 8 ore, questa splendida pistola massaggiante è, in sintesi, una scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di un prodotto simile, ma che offra un rapporto qualità/prezzo a dir poco straordinario!

Un affare che, come sempre, vi invitiamo a cogliere quanto prima, consultando direttamente la pagina Amazon dedicata all’offerta, accertandovi così di completare subito l’acquisto, prima che ill prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

