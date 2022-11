Con l’arrivo di novembre sembra che, finalmente, stia anche per attenuarsi l’anomala ondata di caldo che ha investito il nostro paese negli ultimi mesi. Il punto è che, spesso, le condizioni metereologiche stanno diventando violente e imprevedibili, ed anche una giornata di pioggia può comportare un disagio improvviso e prolungato.

Per questo, di recente, si è vista un’impennata dell’interesse delle persone per le stazioni metereologiche, ovvero quei prodotti che, al di la della passione per la meteorologia, possono tornare utili per prevedere giornate particolarmente fredde, piovose o umide, con previsioni brevi che si basino squisitamente sui dati della zona circostante.

In tal senso, potreste certamente gradire questa offerta messa in campo da Amazon, e relativa all’efficiente stazione meteo TemeoTrend WFS, prodotto dall’affidabile azienda tedesca Bresser, e oggi venduta ad appena 29,99€, ovvero con uno sconto del 57% rispetto ai 69 euro del prezzo originale, il che è ottimo se si considera l’inclusione nella confezione di un sensore di rilevamento esterno, quasi mai incluso in prodotti simili venduti a questo prezzo.

Oltre a ciò, parliamo comunque di un prodotto completo e funzionale, in grado di garantire previsioni meteo dalla durata di circa 6 ore, con una buona precisione, e questo proprio grazie al sensore incluso nella confezione che, come intuirete, permetterà alla stazione di raccogliere informazioni circostanti in modo preciso, rilevando fattori importanti quali l’umidità nell’aria oltre che, ovviamente, la temperatura percepita.

Progettata con uno schermo LCD, la TemeoTrend WF offre molte informazioni con un solo colpo d’occhio, con una lettura chiara e comprendibile di elementi quale pressione, temperatura esterna e interna all’abitazione, fasi lunari, orari di alba e tramonto, data e non solo. Tutto è accompagnato da icone semplici ma sempre chiare e distinguibili, ed il risultato è quello di avere a disposizione una stazione meteo affidabile ma economica, il che non è mai male.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

