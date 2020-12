Cuffie Beats by Dr.Dre PowerBeats3 a 99€ nel Solo per oggi di Mediaworld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte della mattinata di portali come Amazon es eBay, è giunto il momento di dedicarsi al Solo per Oggi di MediaWorld che stavolta si concentra esclusivamente su prodotti Apple ed include iPhone, Apple Watch, iPad, pc Mac ed ovviamente i prodotti Beats, da tempo sotto l’ala dell’azienda di Cupertino, arrivando a tagliare i prezzi anche del 50%. Queste ottime offerte si vanno ad affiancare a quelle del Sottocosto tornato sul portale in queste ore in occasione del Natale, e per questo ci permettiamo di consigliarvi di approfittare subito di queste iniziative per cercare nuove idee regalo e ricevere gli acquisti prima delle feste.

L’offerta che spicca fra tutti gli articoli di MediaWorld che ci sentiamo di segnalarvi sono gli auricolari Beats By Dr.Dre Powerbeats3 scontati di ben 100€ dal loro prezzo originale, e che potranno essere vostri a soli 99,99€. Queste cuffie wireless sono in grado di mostrare al meglio le loro caratteristiche in presenza di un telefono Apple, infatti sono in grado di collegarsi immediatamente con il vostro iPhone rendendo immediato il setup la sincronizzazione anche con tutti gli altri eventuali dispositivi iOS, diventando subito in grado di interagire con Siri attraverso i comandi vocali. All’interno delle Beats Powerbeats3 è presente un chip Apple W1 che per merito dei doppi driver, che offre ottime prestazioni riproducendo un suono pieno e coinvolgente dai toni alti cristallini e con i bassi potenti come da tradizione del marchio Beats.

Le cuffie Beats Powerbeats3 fanno del loro particolare design a guscio un punto di forza ed i padiglioni risultano ergonomici in modo da migliorare l’acustica e renderli più stabili nelle orecchie anche durante gli allenamenti più frenetici, inoltre grazie alla loro resistenza all’acqua e sudore si rivelano perfette per qualsiasi genere di allenamento. Per quanto riguarda la batteria di Beats Powerbeats3 invece è stata ottimizzata per durare fino a 12 ore in riproduzione e presenta anche una funzione di ricarica rapida che in appena 5 minuti arriva a caricare le Beats Powerbeats3 per 1 ora.

Avrete capito che oltre alle cuffie Beats Powerbeats3, i prodotti del Solo per Oggi Speciale Apple sono molti e tutti differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità.

