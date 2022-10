Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie da gaming, la cui versatilità vi permetta di utilizzarle non solo su PC, ma anche su console, allora vi converrebbe davvero approfittare di questa ottima offerta Amazon che, grazie ad uno sconto del 52%, vi permetterà di acquistare un paio di cuffie davvero straordinarie, ad un prezzo piccolo piccolo!

Stiamo parlando delle Logitech G435, un paio di cuffie wireless potenti e bellissime, originariamente vendute al prezzo di 87,99€, ma oggi in sconto ad appena 42,49€! Un prezzo davvero irrinunciabile, specie considerando che parliamo di un prodotto wireless by Logitech, garanzia di prestazioni ed affidabilità nell’ambito delle periferiche da gioco.

Caratterizzate da uno stile accattivante, che mescola inserti intessuto ad una struttura in plastica rigida, leggera ma resistente, le cuffie Logitech G435 si propongono come una scelta ideale per chi, volendo fare un unico investimento, desidera un paio di cuffie che possano funzionare perfettamente sia con PC che con le console di vecchia e nuova generazione, offrendo prestazioni più che buone in ogni ambito.

Comode ed ergonomiche, sono state progettate tenendo in conto quelle che sono le lunghe sessioni di gaming agonistico puntando, anzitutto, su di un peso molto contenuto, oltre che su di una forma comoda ed avvolgente, con padiglioni ampi per le orecchie ed un buona traspirabilità degli stessi.

Dal peso di appena 165 grammi, queste cuffie circumaurali senza filo condensano un’ottima potenza del suono, oltre che un sistema a due microfoni, che cattura il suono della vostra voce in modo preciso e pulito, rendendo la comunicazione online sempre chiara e senza interferenze, riducendo anche eventuali rumori di fondo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad acquistarlo subito, prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!