Cuffie HP Omen X ad un prezzo shock nel Solo per oggi di MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte del giorno e, dopo portali come Amazon ed eBay, è giunto il momento di scoprire le proposte del Solo per Oggi di MediaWorld che, come sempre, includono molti prodotti che spaziano tra smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la cura della persona e persino dispositivi per la mobilità elettrica con i prezzi tagliati anche del 50% in alcuni casi. Prima di procedere, vi ricordiamo però che le offerte Solo per Oggi non sono le uniche del portale, ed anzi sullo store online di MediaWorld sono ancora disponibili gli ottimi sconti relativi ai grandi elettrodomestici per la casa.

Ciò detto, per quanto riguarda gli sconti di oggi, l’offerta che spicca maggiormente è certamente quella che riguarda le cuffie da gaming HP Omen X Mindframe, che possono esser acquistate a soli 99,99€ anziché a 169,99€. Queste eleganti cuffie sono sono state progettate per risultare comode anche nel caso di lunghe sessioni di gioco, garantendo un suono chiaro e profondo, che le rende adatte anche per la riproduzione di qualsiasi contenuto multimediale. Una delle principali caratteristiche che rende le HP Omen X Mindframe uno dei migliori articoli del mercato è senza dubbio la presenza di un raffreddamento attivo Frostcap, capace di raffreddare le piastre dell’altoparlante e, grazie anche ai comodi cuscinetti auricolari realizzati in tessuto traspirante, le orecchie rimangono fresche mantenendo anche al massimo il livello di comfort.

L’audio riprodotto dalle HP Omen X Mindframe equivale ad un virtual surround 7.1, che permette quindi una totale immersività 3D nelle scene ed è capace di riprodurre voci, suoni e rumori come nella realtà. Oltre alla presenza di luci LED RGB, sul padiglione è presente anche un pratico controllo del volume ed un doppio microfono flip-to-mute, munito di tecnologia iper la cancellazione dei rumori ambientali, così da ottimizzare l’audio in chat. Le HP Omen X Mindframe, inoltre, necessitano di un collegamento USB per funzionare, anche perché è attraverso l’Omen Command Center (programma incluso disponibile per PC) che è possibile regolare tutte le impostazioni di equalizzazione audio o le luci LED, per una esperienza d’uso personalizzata.

Le cuffie HP Omen X Mindframe sono solo uno dei tanti e vari prodotti inclusi nel Solo per Oggi di MediaWorld, e per questo il nostro invito è quello di visitare l’apposita pagina del portale, così da trovare quello perfetto in base alle vostre necessità. Infine, prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

