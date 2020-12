Cuffie Logitech G935 ad un prezzo incredibile da MediaWorld!

Dopo avervi proposto le migliori proposte del giorno di Amazon ed eBay, anche oggi è arrivato il momento di confrontarsi con quelle che sono le ultime proposte della settimana del Solo per Oggi di MediaWorld dove fino a mezzanotte potrete avere accesso ad una vasta selezione di articoli ad ottimi prezzi tra cui non mancano smartphone, smart TV, con piccoli e grandi elettrodomestici ed articoli per la cura della persona con sconti che arrivano fino al 50%! Vista la super convenienza di queste promozioni, il nostro consiglio è quello di sfruttarle subito per pensare ai regali di Natale da fare, in modo da non allungarsi troppo con i tempi di consegna.

Fra gli articoli scontati presenti nel Solo per Oggi, vogliamo segnalarvi le cuffie Logitech G935 che possono esser acquistate a soli 119,99€, con uno sconto di 70€ dal loro prezzo originario. Queste eccezionali cuffie da gaming sono dotate della miglior tecnologia audio di Logitech, ed il loro aspetto accattivante è dovuto in gran parte al sistema di luci LightSync RGB completamente personalizzate in grado di riprodurre fino a 16,8milioni di colori. Con i suoi potenti driver Pro-G da 50 mm realizzati con materiali ibridi, le Logitech G935 sono in grado di riprodurre suoni avvolgenti, per una vera esperienza audio di alta qualità piena di dettagli e con la distorsione ridotta al minimo.

Una volta indossate le Logitech G935 sarete avvolti dalla musica e vi ritroverete al centro dell’azione grazie al suo surround immersivo DTSX 2.0, ed inoltre la possibilità di comunicare è migliorata grazie alla presenza di un microfono a braccio Mic+ da 6 mm chiaro e preciso, che si disattiva una volta alzato e dotato di indicatore luminoso. Oltre all’autonomia di 12 ore in modalità wireless, tra le altre funzionalità delle Logitech G935 che le confermano un ottimo prodotto per il gaming sono la presenza di tasti G programmabili sulla cuffia.

Oltre alle Logitech G935, i prodotti del Solo per Oggi sono molti e tutti differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità. Prima di farvi perdere fra le numerose occasioni di MediaWorld odierne, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

