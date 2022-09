La Amazon Gaming Week è ormai al suo ultimo giro di boa ma, per fortuna, c’è spazio per ottime offerte anche in questi ultimissimi giorni di sconti, specie qualora siate alla ricerca di periferiche di qualità, vendute a prezzi, tutto sommato, molto contenuti.

Prezzi come quello che Amazon sta proponendo, ad esempio, sulle grandi protagoniste di questo articolo, ovvero le splendide cuffie per PlayStation 5, ovvero le ormai ben note Pulse 3D, disponibili a prezzo scontato non solo nella classica colorazione bianca, ma anche nella più appetibile e ricercata tinta in nero.

Che siate o meno possessori di PS5 non è importante (questo headset, del resto, è compatibile anche con PS4 e PC tramite chiavetta USB inclusa nella confezione!), perché il prezzo proposto è davvero invitante, giacché parliamo di soli 75,00€, ovvero di uno sconto del 25% rispetto agli originali 99,99€ che, francamente, sono una bazzecola per cuffie di questa qualità, specie se wireless!

Progettate per offrire la migliore esperienza audio possibile, specie se in combinazione con PS5, le Pulse 3D sono cuffie dallo splendido design e dalle ottime qualità tecniche, progettate per sfruttare appieno le potenzialità della tecnologia Tempest 3D di PlayStation, e dunque capaci di restituire un’immersione completa nell’ambiente digitale, grazie ad un eccezionale posizionamento dei suoni!

La qualità complessiva è davvero notevole, e le cuffie sono leggere e confortevoli, grazie ad una comoda fascia di sostegno che alleggerisce il peso sulla testa, ma anche a degli ottimi padiglioni in memory foam, progettate per posizionarsi in modo preciso e stabile rispetto alle orecchie (il che migliora l’isolamento acustico, ma anche la percezione generale del suono).

A completare il tutto, infine, un design di livello, pensato appositamente per sposarsi con quelle che sono le caratteristiche estetiche di PS5 che, a dirla tutta, rende queste cuffie davvero molto affascinanti, ed anche meno banali rispetto a quelli che sono gli standard estetici proposti dal mercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che il prodotti torni al suo prezzo originale o, peggio, si esaurisca del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!