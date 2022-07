Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie da gaming, e specie se siete in possesso di una PlayStation 5, vi segnaliamo che su eBay sono attualmente disponibili, probabilmente al prezzo più basso di sempre, le splendide cuffie Sony Pulse 3D, progettate per offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile in combinazione con l’ultima ammiraglia di casa Sony.

Si tratta di un headset che, in poco tempo, ha raccolto attorno a sé un mucchio di estimatori, specie per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo che, ovviamente, viene amplificato dalla portata di questa offerta che, in virtù degli originali 99,99€, vi permetterà di acquistare un headset di qualità a soli 69,99€, ovvero con uno sconto di ben 30 euro!

Non pochi, specie considerando che le cuffie Pulse 3D sono spesso introvabili online, se non a prezzi spesso maggiorati, specie per quanto riguarda la versione in colorazione nera. Quella qui proposta è la versione bianca, perfetta per abbinarsi alla livrea chiara di PS5 anche se, va detto, le cuffie sono compatibili anche con PC, grazie alla loro connessione tramite chiavetta USB inclusa nella confezione.

Progettate per offrire un’esperienza audio profonda e tridimensionale, le Pulse 3D sono cuffie dalle ottime caratteristiche acustiche, in grado di sfruttare appieno le potenzialità della tecnologia Tempest 3D di PlayStation, spesso poco chiacchierata, ma in realtà davvero superba nella sua capacità di restituire un’immersione completa nell’ambiente digitale, grazie ad un posizionamento dei suoni impagabile che, come intuirete, è ancor più impattante quando si utilizzano cuffie, specie di questo livello.

A completare il tutto, infine, un design di livello, pensato appositamente per sposarsi con quelle che sono le caratteristiche estetiche di PS5 che, a dirla tutta, rende queste cuffie davvero molto affascinanti, ed anche meno banali rispetto a quelli che sono gli standard estetici proposti dal mercato.

In sintesi: le cuffie Pulse 3D per PS5 sono un prodotto davvero ottimo, di per sé già interessante viste le ottime qualità vendute a meno di 100 euro, e oggi più appaganti che mai, grazie allo sconto straordinario proposto da eBay! Sconto che, ovviamente, resterà in piedi fino a che le scorte lo permetteranno e, per questo, vi invitiamo a non indugiare troppo, ed a fiondarvi sulla pagina del prodotto presente sullo store per completare, quanto prima, il vostro acquisto.

