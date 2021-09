Cuffie Pulse 3D Wireless a meno di 70€ su Amazon e Unieuro!

Nota del Redattore: articolo aggiornato; prodotto ancora disponibile sia su Amazon che su Unieuro!

La PlayStation 5 è praticamente introvabile, ma lo stesso discorso non è valido per i suoi accessori, poiché sono disponibili su tutti i principali store. Qualora siate alla ricerca delle cuffie Pulse 3D Wireless di Sony, vi segnaliamo l’imperdibile occasione di acquistarle al prezzo più basso di sempre fino a questo momento storico, sia su Amazon che su Unieuro!

Queste cuffie da gaming sono state realizzate per la nuova generazione di console della casa giapponese, perché riproducono un sound tridimensionale, grazie alla tecnologia “Tempest 3D AudioTech“. Questo articolo, infatti, è in grado di trasportare tutti gli appassionati all’interno dei videogiochi perché personaggi, paesaggi e altri effetti audio prenderanno vita.

Le Pulse 3D Wireless di Sony garantiscono, dunque, prestazioni di buon livello, oltre ad un design elegante e minimalista. Inoltre, vantano due padiglioni over-ear e un archetto non flessibile, per poter assicurare un buon comfort, soprattutto durante le sessioni di gioco prolungate su PlayStation 5.

Chiaramente, i padiglioni possiedono due tasti per regolare facilmente il volume di gioco oppure l’audio della voce dei vostri amici in party. Non manca anche il comodo tasto “mute”, che consente di bloccare definitivamente la registrazione della vostra voce durante una partita in multigiocatore. Poi, queste cuffie garantiscono una buona autonomia fino a 12 ore di gioco in modalità wireless, grazie ad una batteria agli ioni di litio capiente e performante.

Insomma, un'occasione da non lasciarsi sfuggire perché praticamente irripetibile, specie se consideriamo l'attuale prezzo di 69,99€ al posto di 99,99€!

