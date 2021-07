Cuffie Pulse 3D Wireless per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Amazon si conferma ancora una volta come uno dei migliori portali per lo shopping online, poiché riesce a mettere a disposizione prodotti che difficilmente possono essere rintracciati sugli altri siti. Infatti, quest’oggi e – con ogni probabilità – per pochissime ore, è possibile acquistare le tanto ricercate cuffie Pulse 3D Wireless per PS5, disponibili tra l’altro al prezzo più basso di sempre!

Create appositamente per la nuova generazione di console, le Pulse 3D sono progettate per riprodurre l’audio tridimensionale offerto dai videogiochi per PlayStation 5. Grazie alla tecnologia proprietaria “Tempest 3D AudioTech”, queste cuffie saranno in grado di trasportare tutti gli appassionati in paesaggi sonori coinvolgenti.

Oltre a prestazioni di buon livello, le Pulse 3D vantano un design elegante e minimalista, che non solo si adatta allo stile inconfondibile di PlayStation 5, ma anche a molte postazioni da gioco. Inoltre, grazie a due padiglioni auricolari e ad un archetto, sono ottimizzate per offrire un maggior comfort, soprattutto dopo una sessione prolungata di gaming.

I padiglioni possiedono due tasti per poter regolare il volume, cosicché possiate controllare minuziosamente l’audio del gioco con la voce dei vostri amici in party. Oltre a ciò, c’è anche spazio per un comodo tasto “mute”, che permette di interrompere la registrazione della vostra voce durante una partita in multigiocatore. Tra le altre peculiarità, troviamo anche una batteria che assicura un’autonomia fino a 12 ore di gioco, in modalità wireless (la connessione avviene mediante un adattatore, incluso in confezione).

Si tratta di un’occasione praticamente irripetibile, specie se consideriamo la facilità con cui si esauriscono. Qualora siate interessati all’acquisto, queste cuffie sono ora disponibili a 88,93€ anziché 99,99€, con la possibilità di dilazionare il pagamento in dodici comode rate da 7,42€. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vi ricordiamo che se siete a caccia di sconti, non troverete miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, vale a dire a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

