Cuffie Pulse 3D Wireless per PS5 di nuovo disponibili su Amazon!

Vi segnaliamo un graditissimo ritorno per ciò che concerne gli accessori PlayStation 5 su Amazon! Sul portale, infatti, sono tornate disponibili le eccezionali cuffie wireless Pulse 3D, ovvero l’headset ufficiale che Sony ha immesso sul mercato in concomitanza dell’arrivo di PS5 e che, grazie al loro prezzo di appena 99,00€, cono diventate subito un prodotto best buy per qualunque fan della console giapponese.

A meno di 100 euro, infatti, potrete acquistare questo paio di fuccie wireless di qualità davvero ineccepibile, caratterizzate da un design sopraffino, ed in linea con la console, e compatibili anche con PS4 e PC, vista la necessità di una chiavetta USB di connessione (e inclusa nella confezione), che non limita l’usabilità alla sola console di nuova generazione.

Progettate per amplificare l’esperienza acustica 3D offerta dal Tempest Engine di PS5, le Pulse 3D offrono un suono ricco e avvolgente, amplificato dall’ottima qualità dei morbidi e profondi padiglioni in memory foam. Dotate di un doppio microfono con eliminazione del rumore incluso direttamente nei padiglioni, le Pulse 3D hanno diversi tasti di comando presenti direttamente sui lati dei padiglioni e includono (diremmo “finalmente”), anche dei controlli separati per l’audio del gioco e della chat, così che possiate bilanciare velocemente il suono in modo da preferire uno dei due flussi audio.

A lungo esaurite, le Pulse 3D tornano su Amazon nella formula “vendute e spedite da Amazon”, con tutto ciò che ne consegue in termini di garanzia e qualità del servizio di reso anche se, lo specifichiamo, l’acquisto non comporterà una spedizione immediata, e dovrete aspettare la fine di maggio per poterle ricevere a casa. In ogni caso, vista la scarsezza di scorte, la bellezza delle cuffie, ed il rapporto qualità/prezzo, vi suggeriremmo caldamente di acquistarle subito, così che arrivino comodamente secondo le disponibilità dello store, ma senza il pericolo di restare senza.

Prima di procedere all’acquisto, vi ricordiamo che si tratta di cuffie progettate per PlayStation 5 e che, pur essendo compatibili anche con PlayStation 4, alcune feature come quelle relative alla tecnologia Tempest non potranno essere utilizzate, per ovvi motivi, sulle console della passata gen. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

