Cuffie Sennheiser a 99€ nel Solo per Oggi MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte di questo lunedì, e lo facciamo segnalandovi quelle che sono le proposte del Solo per Oggi di MediaWorld che, come da tradizione per il portale, includono molti prodotti che spaziano tra smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici per la cucina e persino dispositivi per la mobilità elettrica, il tutto con i prezzi tagliati anche del 50%! In ogni caso, questa però è solo una delle tante promozioni presenti sul sito che, tra le varie, annovera ancora l’ottima tornata di sconti dedicati ai prodotti per la bellezza e la cura personale, con alcune idee che potrebbero rivelarsi ottime in vista del prossimo San Valentino.

Insomma, non molte le offerte proposte ma, tra le varie, vorremmo segnalarvi quella relativa alle cuffie Sennheiser HD458BT che, solo per oggi, possono esser acquistate a 99,00€ anziché a 179,99€. Con la loro ottima tecnologia di cancellazione del rumore, queste cuffie over-ear sapranno avvolgervi con il suono di alti chiari e squillanti, e con bassi profondi ed avvolgenti, per altro accentuati dalle loro ottime capacità di cancellazione dei rumori di fondo, garantendo così un’immersione totale. Le cuffie Sennheiser HD458BT hanno un design molto minimale, con alcuni dettagli rossi sui padiglioni all’altezza dei comandi e sul cerchietto, che è inoltre ricoperto da una morbida imbottitura.

Oltre ad esser dotate le di un rapido collegamento Bluetooth 5.0 che ne facilita il collegamento con tutti i dispositivi, le Sennheiser HD458BT grazie all’app Smart Control di Sennheiser possono esser impostate anche nelle caratteristiche più avanzate come l’equalizzatore oppure per personalizzare i comandi. La batteria in litio impiega circa 2 ore per ricaricarsi grazie all’impiego di una USB-C Rapid Charge, ed è in grado di arrivare fino a 30 ore riproduzione .

Le cuffie Sennheiser HD458BT a questo prezzo sono un vero e proprio affare, pur restando solo un esempio delle molte offerte che troverete nel Solo per Oggi di MediaWorld e, per questo, il nostro consiglio è come sempre quello di consultare l’intera proposta del portale così da trovare quello perfetto in base alle vostre necessità. Infine, prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

