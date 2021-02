Cuffie Sony a prezzi fuori di testa su Amazon!

Dopo avervi proposto le ottime offerte della mattinata su Amazon dove, come avrete visto, è addirittura in sconto lo straordinario notebook gaming MSI GE66 Raider, torniamo ora a parlare del celebre portale grazie ad una promozione che sta investendo le cuffie a marchio Sony, con prezzi davvero molto interessanti, specie considerando l’avvicinarsi della festa di San Valentino che, come immaginerete, può creare qualche grattacapo qualora non si riesca a trovare il giusto regalo (al giusto prezzo).

Qualora poi non abbiate un partner a cui fare un regalo con i fiocchi, diremmo che non serve poi una scusa tanto sensata per acquistare (e regalarsi) un paio di cuffie wireless Sony Wh-Xb900N, il cui prezzo originale di ben 250,00€ è ora sceso ad appena 164,24€. Ancora molti? Forse, ma considerate che stiamo parlando di un modello di cuffie ai vertici del mercato, specie considerando che si tratta di un prodotto wireless e dotato di tecnologia di cancellazione del rumore.

Eleganti, stilose e soprattutto leggere, le cuffie Sony Wh-Xb900N sono progettate per regalare la migliore esperienza sonora, grazie soprattutto all’integrazione dell’audio Extra Bass di Sony, che migliora tutte le basse frequenze per ritmi potenti, esaltando così il suono di qualsiasi tipologia di traccia. Progettate per offrire fino a 30 ore di riproduzione, le Sony Wh-Xb900N si ricaricano completamente in 4 ore, ed integrano al loro interno un efficiente sistema di cancellazione del rumore, permettendo una completa immersione nelle proprie tracce musicali. Immersione che può poi essere disattivata in un lampo, grazie ai controlli touch disposti sui entrambi i padiglioni che, non solo permettono il cambio di traccia, la risposta alle chiamate o la regolazione del volume, ma persino di azzerare istantaneamente dei suoi ed una attivazione dei suoi esterni immediata, così da permettervi di ascoltare cosa succede attorno a voi, il tutto solo sfiorando il padiglione destro.

Dulcis in fundo, le cuffie Sony Wh-Xb900N sono compatibili con Alexa, permettendo così un’interazione non solo con l’intelligenza artificiale Amazon, ma anche un controllo vocale dei dispositivi domotici ad essa connessi, oltre che la consultazione di indicazioni stradali, notizie, meteo e – ovviamente – musica.

Insomma, un prodotto straordinario che, in sconto di oltre 80 euro, potrebbe rappresentare l’occasione che stavate cercando per cambiare radicalmente il modo in cui ascoltate la vostra musica. Tuttavia, come immaginerete, le Sony Wh-Xb900N non sono l’unico prodotto della casa giapponese ad essere in sconto oggi, e per questo vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale dedicata a tutte le offerte Sony del portale, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

