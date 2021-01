Cuffie Sony WH-1000XM3 scontate di 130€ nelle offerte Mediaworld

Dopo aver archiviato un’altra settimana ricca di offerte, è arrivato il momento di inaugurare quella che ci accompagnerà in questi ultimi giorni di gennaio, iniziando con una delle migliori iniziative che la rete ci mette a disposizione, il Solo per oggi di Mediaworld, dove è possibile trovare offerte su una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone, smart TV, elettrodomestici e, in generale, su alcuni dei migliori articoli del momento.

Articoli importanti e ricercati come le cuffie Sony WH-1000XM3, proposte oggi a soli 249,99€ invece di 379,00€. Parliamo di cuffie leader della categoria, vincitrici di numerosi premi come l’importante EISA Awards 2019-2020, capaci di soddisfare anche gli audiofili più incalliti. Con una cancellazione attiva del rumore senza precedenti, questo modello vi permetterà di ascoltare i vostri brani preferiti anche in ambienti rumorosi, facendovi in qualsiasi momento apprezzare ogni nota musicale, con frequenze perfettamente bilanciate, bassi potenti ma controllati e alti cristallini ma non pungenti.

Certificate Hi-Res Audio, le Sony WH-1000XM3 sono quel tipo di cuffie che una volta indossate non vorrete più rimuovere, merito non solo della qualità audio proveniente dai driver da 40mm, ma anche dall’incredibile comfort che si adatta in maniera impeccabile alla vostra testa. Il chip, affiancato da tecnologie di ultima generazione come la DSEE HX, riesce a migliorare la qualità dei file musicali compressi con una qualità simile a quella dell’audio ad alta risoluzione, ripristinando le tipiche frequenze che si vanno a perdere nei comuni file MP3, potendo così godere di un suono ricco e nitido.

Dotate di comandi touch, le Sony WH-1000XM3 hanno la caratteristica di adattarsi a qualsiasi cosa voi facciate. In altre parole, non importa dove o come le utilizziate, dal momento che avrete sempre la massima qualità audio riproducibile, qualità che potrete persino personalizzarla e renderla più adatta ai vostri gusti grazie alla presenza dell’equalizzatore. Insomma, queste non sono cuffie che si limitano all’uso di chiamate vocali, ma sono pensate per coloro che amano ascoltare i contenuti in maniera sopraffina e dettagliata.

Le offerte, anche in questo caso, non si limitano solo a questo prodotto, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire l’intero catalogo, ricordandovi che questa iniziativa di Mediaworld termina a fine giornata. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!