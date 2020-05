Cuphead e tanti altri titoli in forte sconto su Humble Bundle per la Indie Celebration Week!

Non di soli AAA vive l’uomo e negli ultimi anni hanno infatti fatto il loro esordio sul mercato tantissimi titoli indipendenti. Per celebrare l’incredibile fucina creativa degli indie e, al contempo, permettere a quanti più giocatori possibile di gettarsi in alcune di queste esperienze Humble Bundle ha recentemente lanciato la Indie Celebration Week, evento che ci permette di recuperare in forte sconto numerosi titoli di valore come Cuphead, Dead Cells e molti altri ancora. Il tutto fino al prossimo 21 maggio 2020.

Di seguito alcuni tra i più interessanti indie attualmente in offerta su Humble Bundle:

Sul celebre store ad essere in forte offerta non sono solo i giochi precedentemente elencati e possiamo infatti trovare anche altri titoli interessantissimi e di tutto rispetto come ad esempio The Walking Dead Saints & Sinner Tourist Edition, Slime Rancher, Overcooked 2, This War of Mine Final Cut e molti altri ancora. Nel caso in cui siate interessati a mettere le mani su qualcuno di questi indie ad un prezzo rimarcabile il nostro consiglio è quello di non attendere troppo: la Indie Celebration Week di Humble Bundle avrà infatti termine il prossimo 21 maggio 2020. Potete trovare tutti gli indie attualmente in offerta nel link comodamente qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli in offerta per la Indie Celebration Week «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!