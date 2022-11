Non c’è nulla di più conveniente degli sconti in arrivo con il Black Friday, per questo abbiamo il piacere di segnalarvi la nuova edizione dei Cyber edays firmati eBay! Il marketplace in questione ha deciso di dedicare a tutti i suoi utenti delle promozioni che arrivano addirittura fino al 70% su oltre 1 milione di articoli, sfruttando anche la comoda spedizione gratuita e un ulteriore coupon da utilizzare per l’acquisto di ricambi e accessori per auto e moto!

Da venerdì 18 novembre fino a domenica 4 dicembre, i vantaggi sullo store eBay comprenderanno tantissime categorie, cosi da soddisfare tutte le vostre esigenze con il maggiore risparmio possibile. Dal tech all’abbigliamento e accessori, dagli elettrodomestici fino al giardinaggio e al fai da te, su eBay potrete trovare il regalo giusto per amici e parenti o portare a casa ciò che desideravate da tempo a condizioni vantaggiose.

Inoltre, utilizzando il coupon CYBERMOTORI permetterà di ottenere un ulteriore sconto del 15% su un’ampia selezione di ricambi e accessori nuovi e usati, per le due e le quattro ruote.

Tra le offerte imperdibili da sfruttare grazie al codice sconto aggiuntivo, potrete decidere di acquistare caschi e protezioni di ottima qualità, illuminazione e lampadine, freni e molto altro ancora. Come unico requisito, dovreste mettere nel carrello dei prodotti per un minimo di 15€ e potrete ricevere uno sconto massimo di ben 50€.

Termini e condizioni

Codice: CYBERMOTORI

Valore Coupon: 15%

Spesa min richiesta per ogni utilizzo: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 3

Sconto max totale ottenibile per utente: 150€

Inizio: 18 novembre 2022 ore 9:00

Fine: 4 dicembre 2022 ore 23:59

2022 ore 23:59 Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione.

Invece, nel caso stiate cercando un’asciugatrice che vi permetta di risparmiare sulla bolletta di fine mese, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Smeg DHT93LIT Classe A disponibile a 499,90€ invece di 1.149,90€. Si tratta di un elettrodomestico di ottima qualità, pensato per trattare al meglio capi delicati, sintetici, cotone jeans e molto altro ancora. In più, avrete la possibilità di programmare l’orario dell’asciugatura in modo tale da far partire il ciclo quando ne avrete bisogno o, magari, potrete sfruttare l’asciugatura rapida se avete bisogno di qualche capo in particolare.

In alternativa, se siete amanti di Harry Potter e dei Lego, non dovreste perdervi il meraviglioso Castello di Hogwarts a soli 399,00€ invece di 479,98€. Il set Lego di Harry Potter che vi stiamo proponendo ha un design super accurato, con tutto il necessario per riprodurre fedelmente le atmosfere iconiche di Hogwarts. Potrete costruire il pericolosissimo Platano Picchiatore, la Ford Angla blu volante che ha accompagnato Ron ed Harry nelle sue disavventure, le scale mobili “a cui piace cambiare”, ovviamente anche la meravigliosa Sala Grande in cui radunare i personaggi e molto altro ancora!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon CYBERMOTORI nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

