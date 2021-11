Cyber Monday Amazon: 10 accessori gaming da non perdere!

Il Cyber Monday, come starete sicuramente leggendo in queste ore, sta scontando e, nel migliore dei casi dimezzando, il prezzo di diversi prodotti a tema tech e non solo! Le offerte Amazon che suggeriamo all’interno di questo articolo, ad esempio, sono tutte rivolte ai videogiocatori, e spaziano da controller per le varie piattaforme (mobile incluso) a cuffie di vario genere.

Detto ciò, come da titolo vi indicheremo quelli che sono i dieci prodotti da tenere assolutamente in considerazione qualora foste alla ricerca di uno dei tanti articoli da noi selezionati. Vi ricordiamo, però, che le offerte andranno avanti solamente per la giornata di oggi, quindi affrettatevi!

Controller Razer Wolverine V2

Razer Wolverine V2, studiato appositamente per le console della famiglia Xbox, vale a dire One, One S, One X, Series X|S, nasce per fornire ai giocatori prestazioni superiori a quelle che è possibile sperimentare con un pad tradizionale, quello fornito insieme alla console, per intenderci. L’ergonomia di questo controller, infatti, permette una presa naturale e un’interazione veloce e precisa con i pulsanti. Il design è ben lavorato e le texture del controller sono rivestite con un materiale antiscivolo, così da assicurare una presa pressoché perfetta. Non manca, ovviamente, nemmeno la possibilità di regolare la corsa dei grilletti, mappare i tasti e il comodo ingresso per le cuffie!

DualSense Controller + NBA 2K22 Jumpstart Bundle

Tra i controller più chiacchierati, ricercati e venduti di sempre! Il mitico DualSense di PlayStation, in questo curioso bundle con protagonista anche diversi contenuti aggiuntivi per il videogioco NBA 2K22, ha subito un leggero ma considerevole sconto durante la giornata di oggi! Ad un buon prezzo, vi assicurerete un secondo controller per la vostra PlayStation 5 o, nel caso no ne aveste una, per il vostro PC o la vostra PlayStation 4.

Controller Mobile GameSir X2

L’arrivo di servizi in abbonamento quali Xbox Game Pass o GeForce Now ha cambiato radicalmente anche il gaming su mobile. Proprio per questo motivo, considerato l’arrivo di diversi giochi molto complessi, pensare di potersela cavare con i soli comandi touch è parecchio impensabile. Il dispositivo che vi suggeriamo, il controller Mobile GameSir X2, è perfetto per questi scopi: si aggancia con estrema facilità ai vostri smartphone, android o IOS che siano, e simula alla perfezione quelli che sono i controlli e l’impugnatura tipica del pad Xbox, per un’esperienza più rilassata e performante!

Cuffie Razer Kraken Ultimate

Esattamente come il controller, anche le cuffie possono dare un vantaggio competitivo non da poco, soprattutto nei giochi sparatutto in prima persona come il recente Halo Infinite. A tal proposito, le Razer Kraken Ultimate sono una soluzione ideale! Dotate di audio spaziale, permettono di sentire da ogni direzione e in modo preciso e coinvolgente. Inoltre, se siete soliti passare diverse ore davanti ai vostri videogiochi preferiti, sarete felici di sapere che queste cuffie sono dotate di padiglioni rivestiti con cuscinetti equipaggiati con del gel refrigerante, i quali diminuiscono moltissimo la sudorazione delle orecchie!

Cuffie Hyperx Cloud II

A differenza del modello suggerito sopra, le cuffie Hyperx Cloud II sono particolarmente indicate per i giocatori multipiattaforma. La compatibilità con i vari sistemi da gioco è infatti pressoché totale, all’appello non manca davvero nessuno: da Nintendo Switch fino a PlayStation 5 e Xbox Series X|S, arrivando persino ai vostri smartphone. Ciò è dovuto alla presenza di ben due cavi per il collegamento, il classico jack da 3,5 e un comodo USB! In questo modo, indipendentemente dalla piattaforma, vi godrete un audio di tutto rispetto!

Tastiera Fnatic Streak65

Abbiamo parlato di controller, quindi soprattutto di console, nonostante questi ultimi possano essere utilizzati anche su PC. Tuttavia, su computer, una tastiera da gaming, magari accompagnata anche da un ottimo mouse, come vedrete dopo, è assolutamente l’ideale in videogiochi quali strategici e sparatutto. Questo particolare modello di Fnatic, caratterizzato da luci RGB che donano al prodotto un look decisamente appariscente, non è solamente performante ma anche bello da vedere!

Mouse Logitech G502 HERO

Come accennato prima, anche il mouse è una periferica indispensabile per il gaming! Dotarsi di un buon dispositivo e non di un device qualsiasi può portare a cambiamenti radicali nel modo di affrontare i videogiochi. Un mouse come il Logitech 6502 Hero, ad esempio, dotato di tasti extra posti ai lati, permette una mappatura più precisa dei vari comandi e dei tempi di reazione migliori!

PlayStation Camera

Da un paio d’anni a questa parte, anche le console consentono ai giocatori di postare video sui social o andare live sulle principali piattaforme di streaming quali YouTube e Twitch. Per farlo, è doveroso possedere anche una webcam, così da mostrare anche il vostro bel faccione durante i gamplay e i talk! Questo modello in particolare, la PlayStation Camera, assicura piena compatibilità con PlayStation 5 e vi permetterà di riprendervi a risoluzione 1920x1080p!

Base di raffreddamento KLIM Wind

Se il vostro notebook da gaming tende a raggiungere temperature preoccupanti nonostante abbia un buon sistema di raffreddamento, la KLIM Wind è la soluzione che vi permetterà di far abbassare le temperature interne del portatile, consentendovi di continuare a lavorare/giocare senza preoccupazioni. Il funzionamento è semplice, dal momento che vi basterà posizionare il notebook sopra di essa. Questa base di raffreddamento vanta ben 4 ventole dalla velocità di 1200 RPM ognuna e potrà essere usata anche per raffreddare la vostra console.

Tappetino Logitech G440

Se avete acquistato durante il Black Friday un mouse da gaming, è bene che quest’ultimo venga abbinato ad un ottimo tappetino in grado di farlo scorrere e sfruttare tutta la sua sensibilità. A tal proposito, suggeriamo di cogliere al volo lo sconto del 39% riguardante il Logitech G440, un tappetino che oppone una resistenza minima ai piedini del mouse quando si eseguono movimenti di precisione all’interno dei vostri titoli preferiti. Ovviamente, i vantaggi nell’avere un prodotto come questo sulla vostra scrivania si ripercuotono in tutte le operazioni quotidiane, facendo sì che questo sia uno degli articoli da non perdere in queste ultime ore di Cyber Monday.

