Cyber Monday Amazon: scopri le fantastiche offerte sugli aspirapolvere robot!

Continua la nostra rassegna dedicata a quelle che sono le più imperdibili offerte di questo Cyber Monday Amazon 2021, proponendovi solo quelli che sono gli sconti più interessanti della ricchissima tornata di offerte del portale, ultimo colpo di coda di quello che, come saprete, è l’ormai trascorso Black Friday.

Ebbene, dopo le tante offerte già segnalatevi nel corso della nostra rassegna quotidiana, con proposte provenienti anche da diversi altri portali della rete, vi offriamo ora quella che è la più recente tornata promozionale che Amazon sta dedicando al vastissimo mondo degli aspirapolvere robot, con offerte davvero ottime, anche su prodotti al top della gamma!

Prodotti come, ad esempio, il sempre ottimo iRobot Roomba i7, oggi in sconto a soli 499,99€, contro gli originali 699,00€ necessari per l’acquisto! Un affare, specie considerando che parliamo di uno dei top di gamma di iRobot, dotato dell’eccezionale tecnologia di navigazione vSLAM, grazie alla quale Roomba i7 è in grado di raccogliere ed analizzare la bellezza di circa 230.000 dati ogni secondo, mappando così in modo preciso la superficie di casa, ed evitando non solo urti e danni accidentali.

Come se non bastasse, Roomba i7 è anche dotato di sensori Dirt Detect, che lo rendono in grado di riconoscere le zone della casa a più alta concentrazione di sporco, concentrando su di esse i propri passaggi di pulizia. Infine, Roomba i7 è anche compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa che, in combutta con l’app propria del robot, vi permetteranno di pianificare i cicli di pulizia in modo comodo e veloce, il tutto senza neanche il bisogno che vi alziate dal divano!

Insomma, un prodotto davvero ottimo che, come detto in apertura, è comunque solo uno dei numerosi sconti proposti da Amazon e relativi al mondo degli aspirapolvere robot, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare non solo le nostre liste di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina relativa a tutte le promozioni disponibili, così da poter dare un’occhiata a tutti i prodotti in promozione!

