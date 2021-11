Cyber Monday Unieuro: queste sono le 5 offerte che non puoi perdere!

Il Cyber Monday è finalmente arrivato! Solo per oggi, sullo store di Unieuro trovate tantissime offerte soprattutto a tema tech, tra smartphone, climatizzatori, forni e molto altro! Per voi, abbiamo selezionato cinque tra i prodotti più scontati sul portale; offerte che superano agilmente il 50% di sconto!

Se siete alla ricerca di ottimi affari, quindi, approfittate di quest’ultima tornata di sconti che ci separa dal periodo natalizio, e fate vostri alcuni tra gli articoli più scontati in queste ore!

Samsung Galaxy Book NP750XDA-KC1IT

Samsung Galaxy Book è un computer portatile estremamente versatile: sottile e caratterizzato da un peso inferiore ai 2kg, è un valido compagno da portare in giro, al lavoro e in università. Le sue caratteristiche tecniche sono pregevoli: processore Intel Core i3 di undicesima generazione, SSD da 256GB, 8GB di Ram e una risoluzione del display pari a 1920x1080p. Ciliegina sulla torta, è già equipaggiato con Windows 11, quindi avrete già per le mani l’ultima versione aggiornata del noto sistema operativo, e sarete immediatamente pronti a navigare o guardare i vostri contenuti preferiti su YouTube o mediante le migliori app di streaming video, vale a dire Disney+, Amazon Prime, Netflix e NOW TV.

VEDI OFFERTA

Climatizzatore Mitsubishi Electric

Che sia estate o inverno, un climatizzatore torna sempre utile. Questo particolare modello, Mitsubishi Electric, è dotato sia di sistema Inverter, vale a dire che consente di variare in modo efficiente la velocità del compressore e, di conseguenza, la potenza erogata dal climatizzatore in base alla richiesta di raffreddamento o di riscaldamento. Rispetto ai più tradizionali climatizzatori, quindi, la temperatura selezionata dal telecomando verrà raggiunta in minor tempo, e soprattutto verrà manutenuta senza i consueti sbalzi fastidiosi, per un’esperienza di totale comfort!

VEDI OFFERTA

Forno Electroline SEOB-825XLS

L’inverno è praticamente arrivato! Considerata la fredda temperatura, riscaldarsi e riempirsi di gioia dinanzi ad una fantastica pizza appena sfornata non ha eguali. Questo forno elettrico, infatti, ha una capacità interna di 80L ed è costruito con ottimi materiali: il metallo per la parte relativa al pannello di controllo, l’alluminio per il manico e l’acciaio inossidabile per la maniglia. Il timer e i controlli sono ovviamente digitali e la classe energetica è A. Insomma, che abbiate o meno voglia di cucinare, questo forno elettrico è un prodotto di grande qualità il quale saprà regalare numerose soddisfazioni.

VEDI OFFERTA

Amazfit T-Rex Pro

Questo Amazfit, dotato di schermo Amoled HD da 1,3″, è un orologio fitness dalle grandi potenzialità. È leggerissimo, circa 60g, ed è rivestito da un cinturino in pelle molto delicata, una superfice traspirante che assicura una sudorazione molto bassa del polso durante gli allenamenti. Amazfit è particolarmente utile come GPS, considerato il supporto a ben 4 modalità di navigazione, ma anche come sistema di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e rilevatore meteo. Davvero completo e comodo per tutti gli appassionati di fitness e tutti coloro i quali amano tenere d’occhio alcuni importanti parametri della propria salute.

VEDI OFFERTA

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro è uno smartphone che si contraddistingue per la presenza di una fotocamera eccellente. Dotata di ben 64MP, infatti, consente di catturare moltissimi dettagli anche in movimento, e di sfruttare per bene tecniche di fotografia avanzate come il grandangolo, la profondità di campo e la messa a fuoco manuale. Oltre a ciò, stiamo parlando inoltre anche di un device pensato per assistervi durante la giornata, dalla gestitone dei social network alla semplice navigazione, fluida e reattiva come non mai grazie allo schermo a frequenza 120Hz!

VEDI OFFERTA

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!