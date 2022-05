Ci saranno pur tante opinioni differenti sul colossal di CD Projekt RED ma una cosa è certa: Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei titoli chiacchierati degli ultimi anni, capace come pochi di catalizzare l’attenzione del mondo videoludico. Un’opera che ha recentemente ricevuto anche l’upgrade alla versione next gen, ritornando in una versione ancor più bella e accattivante. Un qualcosa che rende insomma l’attuale offerta di Amazon, che propone la bellissima Day One Edition del gioco a soli 25 euro, ancor più irrinunciabile.

Tale Day One Edition contiene, oltre ovviamente al gioco, anche il compendio sul mondo di gioco, la mappa di Night City e un set di adesivi. Insomma una serie di bonus non indifferente, che rendono questa offerta ancor più allettante.

Per chi non sapesse invece di cosa stiamo parlando, Cyberpunk 2077 è, come racconta la nostra recensione: “una delle migliori produzioni della generazione, nonché uno dei migliori Action-GDR di sempre. Il mondo di gioco, dinamico e visivamente straordinario, saprà lasciarvi più volte senza parole, soprattutto grazie a storie e personaggi scritti divinamente e che non lasciano spazio a banali interpretazioni o dialoghi superficiali.”. Un’avventura quindi imperdibile a tale prezzo, soprattutto se giocato su Xbox Series e PS5 dove l’upgrade next gen rivoluziona ulteriormente il titolo.

