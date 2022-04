Collezionisti di videogiochi attenzione, perché questa è una notizia tanto inaspettata quanto imperdibile! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è improvvisamente tornata disponibile la splendida Collector’s Edition di Cyberpunk 2077, con un ritorno di disponibilità molto esteso, probabilmente atto a dare man forte al recente update del gioco, che lo ha reso finalmente disponibile in versione “next-gen”.

Il bello è che non parliamo di una disponibilità resa possibile dagli odiati bagarini della rete, quanto di uno stock messo a disposizione direttamente da Amazon, e pertanto disponibile al suo prezzo originale di 219,99€!

Si tratta indubbiamente di un’anomalia per il mercato dei videogiochi, in cui le Collector’s Edition non vengono praticamente mai rimesse in commercio, specie dopo oltre un anno dall’uscita originale! Tuttavia, come detto, lo splendido titolo CD Projekt RED, dopo aver vissuto un lungo (e difficile) periodo di gestazione post lancio, per altro gravato da una marea di bug, si è recentemente riproposto al pubblico grazie ad un corposo update gratuito, che ha permesso a tutti gli acquirenti del gioco originale, di ricevere il titolo anche in una nuova e più appagante versione per console di ultima generazione.

In questo caso, dunque, pur trattandosi dell’edizione PlayStation 4, Cyberpunk 2077 vi garantirà anche l’ottenimento gratuito della versione PlayStation 5, che si contraddistingue dall’originale per una serie infinita di migliorie tecniche e grafiche. Al netto di questo, parliamo poi di una delle edizioni da collezione più belle arrivate sul mercato negli ultimi anni, esaurita fino a qualche tempo fa, ed ambitissima a causa della splendida statua contenuta al suo interno.

Le dimensioni dell’imballo sono generose, giacché parliamo di una statua con protagonista la versione maschile di V, dallo sculpt dinamico, ed alta la bellezza di 25 cm! Con essa, riceverete inoltre un artbook, una steelbook, un set di spille, un portachiavi, una guida turistica della città di Night City, delle toppe da mettere sul giubbino, un compendio al gioco, un set di cartoline, una mappa della città, un set di adesivi e diversi oggetti bonus da utilizzare nel gioco, il tutto al prezzo di 219,99€.

Insomma, se non avevate ancora acquistato Cyberpunk 2077, magari scoraggiati dal pessimo feedback dell’uscita, ora è davvero arrivato il momento di immergersi appieno tra le luci e le gang di Night City. Sia perché con gli ultimi update Cyberpunk 2077 è diventato un titolo godibilissimo anche sulle vecchie console, sia perché avrete ora la possibilità di aggiungere alla vostra collezione una Collector’s Edition davvero degna di questo nome!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla vendita del gioco, così da completare il vostro acquisto prima che le scorte si esauriscano. E se anche Amazon pare abbia garantito un ampio stock, non è dato sapere a quanto ammonti il numero effettivo, e dunque è meglio non rischiare!

