Se siete alla ricerca di un attrezzo in grado di offrire nella comodità della vostra abitazione un’allenamento come quello che praticate all’aperto o in palestra, allora una cyclette ellittica potrebbe essere quello che fa al caso vostro, a maggior ragione grazie a questa offerta Amazon che propone un prodotto di qualità con uno sconto del 21% sul suo prezzo di listino!

Parliamo della SPORTSTECH CX2, cyclette che permette di effettuare esercizi completi per tutto il corpo e sfruttare le funzionalità smart di tablet e smart tv, che con questa promozione può essere vostra a soli 686,51€, con un risparmio effettivo di 182,49€ rispetto all’originale prezzo di 869,00€

La SPORTSTECH CX2 è stata pensata per offrire un cross training completo, coinvolgendo con intensità quasi tutti i principali gruppi muscolari e permettendo al tempo stesso di lavorare delicatamente sulle articolazioni per migliorare postura e coordinazione. Questo grazie al solido volano da 27 kg, che oltre a fornire una grande stabilità e una consentire una portata massima di 120 kg, sfrutta il freno magnetico per offrire fino a 24 livelli diversi di resistenza, mentre la cinghia scanalata consente una pedalata fluida e silenziosa.

Questo modello di cyclette ellittica dalle dimensioni di 142 x 62 x 171 cm può essere installata in qualsiasi locale della vostra casa grazie alle ruote di trasporto, e una volta posizionata non richiede connessioni alla corrente grazie alla sua capacità di autoalimentarsi sfruttando il movimento stesso dell’esercizio, permettendo così di sfruttare il pannello digitale multifunzione e l’integrazione con dispositivi Bluetooth e smart TV. SPORTSTECH CX2 è infatti compatibile con le app come KINOMAP, e utilizza i dispositivi collegati per visualizzare percorsi e panorami ideali per dare il giusto ritmo all’allenamento.

in conclusione parliamo di una cyclette ellittica davvero completa, solida nella costruzione e dotata di funzionalità utili a monitorare i propri esercizi, che grazie alla promozione di oggi rappresenta un’ottima scelta per chi ama dedicarsi all’esercizio fisico tra le proprie mura domestiche.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!