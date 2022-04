Nella frenesia della vita quotidiana, soprattutto quando pensiamo a chi vive nel caos della città, trovare il modo per mantenersi in forma è diventato fondamentale. Che si tratti di strappare un’ora della giornata per andare in palestra o sfruttare il fine settimana per qualche escursione, le possibilità non ci mancano, ma è anche vero che non tutti dispongono del tempo e delle risorse per potersi allenare con costanza, costretti a incastrare lavoro e impegni in una serie di impegni che ben poco spazio lascia alla cura del proprio corpo. Nel tempo poi è diventato sempre più evidente, a maggior ragione con la diffusione dello smart working e dei servizi a domicilio, quanto il nostro stile di vita ci porti a stare tra le mura domestiche per tante ore, rendendo sempre meno indispensabili le uscite.

In quest’ottica è importante trovare il modo di non abbandonarsi alla pigrizia, dedicando parte delle proprie giornate a un allenamento che tenga attivi e in salute, e il modo migliore per farlo può essere quello di avere in casa un sistema pratico per fare attività fisica, come può essere una cyclette. Da sempre utilissime per tenere in esercizio fiato e articolazioni, le cyclette stanno tornando in auge come strumento di fitness adatto a ogni tipologia di persona, dalla più in forma a quella che vuole ricominciare a fare un po’ di movimento, ma con moderazione. Per questo vogliamo proporvi una selezione di prodotti che soddisfi ogni esigenza, permettendovi di fare la scelta migliore anche grazie a delle pratiche indicazioni che vi aiuteranno a capire quale sia la cyclette più adatta a voi.

Le migliori cyclette

FITFIU Fitness BEST-100

Cominciamo la nostra selezione con un prodotto che si presenta come vero e proprio “entry level” di questa selezione, trattandosi dell’opzione più economica in assoluto. La FITFIU Fitness BEST-100 è una cyclette estremamente compatta, che fa delle proprie dimensioni contenute e della leggerezza il suo punto di forza. Si estende per 60 cm di lunghezza e 40 cm di larghezza, arrivando a pesare solamente 9 kg in totale, misura davvero sorprendente se consideriamo che il peso del solo disco inerziale è di 5 kg. Permette di allenarsi su 8 livelli di resistenza, ed è dotata di un sellino regolabile su un’altezza di 15 cm per adattarsi all’utilizzatore. Il suo peso estremamente ridotto e la portata massima di 100 kg ne fanno una cyclette principalmente dedicata all’esercizio leggero, utilizzabile da ogni elemento della famiglia, ma la sua estrema convenienza la rende la scelta ideale per chi cerca un prodotto con cui iniziare ad allenarsi.

VEDI SU AMAZON

Ultrasport home trainer F-Bike

La nostra seconda proposta rimane nel campo delle cyclette dedicate agli allenamenti leggeri, ma aggiunge un grado di praticità e comodità essendo una cyclette verticale pieghevole, che consente di risparmiare molto spazio e facilita nel momento in cui deve essere riposta in un armadio o sgabuzzino. Nonostante l’aspetto molto semplice e un peso di soli 16 kg, la Ultrasport home trainer F-Bike è una cyclette che offre tutto il necessario per garantire un allenamento adeguato a ogni esigenza. Anche in questo caso abbiamo 8 livelli di resistenza su cui regolare il disco inerziale, mentre la portata massima sale a 110 kg. Il suo sellino comfort è ampio e regolabile in altezza, ed è accompagnato da un comodo schienale che consente di appoggiarsi e rilassarsi qualora se ne senta il bisogno. Il comodo manubrio imbottito è dotato di un sensore delle pulsazioni che consente di monitorare il battito cardiaco dal display LCD integrato, che offre numerose informazioni sugli esercizi, come velocità, distanza, tempo e calorie bruciate. Nel complesso si tratta di un prodotto esteticamente molto gradevole e progettato per essere riposto con facilità, l’ideale dunque per chi ha problemi di spazio e vorrebbe comunque tenersi in forma.

VEDI SU AMAZON

ISE – Cyclette da casa SY-6801

Cambiamo registro, andando a parlare di quella che è l’unica cyclette orizzontale tra quelle della nostra selezione. La cyclette ISE SY-6801 è particolarmente indicata per chi cerca un prodotto in grado di offrire un allenamento che va a coprire diversi tipi di muscolatura, regolando orizzontalmente la distanza del sellino e scegliendo se utilizzare il manubrio frontale o quelli laterali per perfezionare il proprio esercizio. Come per ogni cyclette orizzontale, anche in questo caso parliamo di un prodotto che occupa uno spazio sensibilmente maggiore rispetto a quanto visto in precedenza, ed è importante valutare quindi dove poterla posizionare in casa, tenendo presente comunque che grazie alle ruote può essere spostata abbastanza facilmente anche con i suoi 27 kg totali. Il vantaggio della sua struttura deriva dalla grande stabilità offerta dalla ISE SY-6801, che anche grazie al volano magnetico da 8 kg offre un’esperienza serena e sicura anche per soggetti che soffrono nel tenere la posizione classica da ciclista e preferiscono invece stendersi in lunghezza, appoggiando la schiena. Estremamente solida e silenziosa, con una portata massima di 120 kg, non manca di tutte le funzionalità tipiche di questi prodotti, con 8 livelli di resistenza, sensori per le pulsazioni e display LCD con tutte le informazioni sull’esercizio.

VEDI SU AMAZON

YONKFUL Cyclette Spinning

Dopo aver preso in considerazione modelli economici o particolarmente indicati per ogni livello di allenamento, presentiamo ora quella che è una cyclette spinning espressamente dedicata all’esercizio intensivo. La YONKFUL Cyclette Spinning si presenta con un telaio estremamente solido, costruito su una figura triangolare in acciaio che ne assicura la stabilità, così come la corretta distribuzione del peso e dello sforzo durante l’attività. È equipaggiata con un robusto volano di 15 kg, che insieme al suo silenzioso sistema di trasmissione a cinghia contribuisce a creare una solida base, e consente l’utilizzo a persone dal peso massimo di 125 kg. Buona la personalizzazione dell’utilizzo, grazie al manubrio regolabile in altezza e sellino comfort regolabile in altezza e profondità, così da trovare la giusta posizione per ogni membro della famiglia, mentre i pedali risultano estremamente sicuri grazie alla loro gabbia antiscivolo. È possibile regolare la resistenza della pedalata a piacere, grazie alla manopola facilmente accessibile appena sotto il manubrio, che con una semplice pressione diventa anche dispositivo di sicurezza che consente di interrompere immediatamente l’esercizio. Non manca ovviamente il display che offre le indicazioni sul nostro allenamento, così come due comodi supporti per borraccia e tablet.

VEDI SU AMAZON

Spin Bike Spx 9000

Concludiamo le nostre proposte con un prodotto decisamente top di gamma, caratterizzato da una grande qualità nei suoi componenti e un’ampia gamma di programmi di allenamento e opzioni di monitoraggio, dedicato principalmente a chi cerca una cyclette professionale senza compromessi. La Spin Bike Spx 9000 è infatti indicata per uso domestico o professionale, grazie a un sistema di resistenza magnetica su 32 livelli e un volano da 25 kg bilanciato con trasmissione a cinghia, che offrono una pedalata stabile e silenziosa. Ha un peso complessivo di ben 55 kg, che può essere gestito in fase di spostamento grazie alle ruote da trasporto presenti sulla parte frontale. Sia il manubrio che la sella sono regolabili sia in verticale che in orizzontale, e i pedali presentano un sistema clic SPD che consente l’uso di calzature da ciclismo professionali, per il massimo della sicurezza. Se aggiungiamo che la portata massima garantita dalla Spink Bike Psx 9000 è di 150 kg, è evidente come si tratti della cyclette, tra tutte quelle viste finora, in grado di adattarsi meglio a qualsiasi persona. Sono disponibili 19 Programmi totali, che comprendono oltre la configurazione manuale anche 3 modalità con frequenza cardiaca controllata (utilizzabili acquistando una fascia toracica T31-T34), con cui la cyclette regola l’intensità dell’esercizio a seconda del battito cardiaco. Oltre al display classico display LCD, è presente anche il supporto Bluetooth, che consente di collegare la cyclette ai tablet e utilizzare app dedicate come Kinomapp. Nel complesso si tratta davvero del prodotto più solido, completo ed efficiente della nostra lista.

VEDI SU AMAZON

Come scegliere la cyclette ideale

Il primo e più importante suggerimento, che si può dare a chi intende acquistare un prodotto dedicato all’allenamento personale, è sicuramente quello di valutare con attenzione quali siano le proprie necessità e il tempo a disposizione, così da non trovarsi a investire cifre esagerate su articoli che poi non verrebbero sfruttati a dovere o, viceversa, pensare a risparmiare e portare a casa una cyclette che non ci soddisfa al 100%. In seconda battuta è poi utile fare delle considerazioni in termini di spazio e praticità, in quanto i modelli dalle migliori prestazioni possono risultare al tempo stesso quelli più ingombranti o pesanti, cosa che riduce le possibilità di utilizzo nelle abitazioni prive di locali dedicati esclusivamente al tempo libero, e rende estremamente faticoso estrarli e riporli nello sgabuzzino/armadio dopo ogni utilizzo.

Trattandosi di prodotti a utilizzo intenso, è ovviamente necessario prestare molta attenzione ai materiali, che si parli di solidità effettiva della struttura o della comodità delle parti che andranno a contatto con la persona, per essere certi di un utilizzo corretto nel tempo. Un aspetto all’apparenza secondario o addirittura sconveniente, quale può essere il peso della cyclette, in realtà può rivelarsi fondamentale nella stabilità della stessa, rendendo più semplici gli esercizi grazie a una migliore capacità di scarico della forza. Una volta chiariti gli elementi “strutturali”, vanno prese in considerazione le caratteristiche strettamente legate all’allenamento stesso, come la resistenza offerta alla pedalata, i programmi inclusi e le eventuali funzioni accessorie. Complessivamente, ecco cosa non dovete mancare di prendere in considerazione al momento dell’acquisto:

Tipologia della cyclette

Struttura e stabilità

Comodità nell’utilizzo e ingombro

Programmi, livelli di resistenza e informazioni sugli esercizi

Tipologia della cyclette

Quando andiamo a considerare l’acquisto di una cyclette, possiamo trovarci di fronte a un numero piuttosto considerevole di modelli e tipologie, all’apparenza tutte simili. In realtà la scelta di un tipo specifico di biciletta può essere determinante per definire quelle che saranno poi le possibilità di allenamento, sia per intensità che per il numero di zone del corpo coinvolte nell’attività fisica. L’allenamento più tradizionale è quello offerto dalle cyclette verticali e/o pieghevoli, la cui postura molto simile a quella di una bicicletta da passeggio mette in gioco principalmente gli arti inferiori, e consente di compiere esercizi indicati per chi vuole perdere peso o vuole recuperare gradualmente tonicità agli arti. Solitamente sono i modelli più leggeri e maneggevoli, in particolare nel caso delle cyclette pieghevoli, che possono essere riposte facilmente in armadi o sgabuzzini.

La cyclette orizzontale, o reclinata, è invece pensata per offrire un allenamento un po’ più confortevole, grazie a una seduta quasi “sdraiata” che distribuisce più uniformemente il peso e riduce il carico sulla zona lombare. Oltre a rappresentare un’ottima scelta per i soggetti più in là con gli anni, può essere utilizzata anche da chi con l’esercizio vuole coinvolgere la parte bassa degli addominali. A concludere le proposte, troviamo le cyclette indoor, o “spin-bike”, la cui struttura va a replicare in modo fedele quella di una bici da corsa, offrendo ad atleti semi professionisti o professionisti un allenamento intenso che consente di replicare l’attività agonistica. Solitamente si tratta di biciclette molto solide e pesanti, per offrire il massimo della stabilità.

Struttura e stabilità

Come già accennato in precedenza, la struttura di una cyclette determina il tipo di allenamento che è possibile svolgere con la stessa, principalmente per il tipo di postura che richiede all’utilizzatore. Una volta capito quale sia il prodotto più in linea con la propria routine di esercizi, è molto importante considerare un aspetto all’apparenza legato unicamente al trasporto e all’ingombro, ovvero il fattore peso, che diventa invece uno degli elementi determinanti nel garantire la stabilità nella pedalata nel momento in cui si prova a spingere un po’ di più sulle gambe. Le cyclette verticali più leggere e semplici da maneggiare, che arrivano a pesare anche meno di 15-20 kg e si poggiano su delle estremità tubolari, difficilmente potranno garantire una buona stabilità generale, risultando quindi indicate principalmente per gli esercizi più leggeri o di riabilitazione.

Quando invece le strutture diventano più solide e si estendono in lunghezza, corrisponde quasi sempre un aumento del peso, che va a rendere estremamente solida la posizione della cyclette durante l’utilizzo, anche quando esercitiamo una buona intensità nel nostro allenamento. Quando le biciclette hanno un peso che va oltre i 30 kg o addirittura i 40 kg, è segno che probabilmente i materiali utilizzati sono molto robusti, che il volano è molto resistente e la struttura nel complesso solida e stabile. Infatti molto spesso le cyclette professionali indicate per i ciclisti professionisti sono tra le più pesanti, dovendo sopportare la spinta estremamente potente dell’utilizzatore. Nel caso della cyclette, il peso è un valore da considerare anche per quel che riguarda la portata massima della stessa. Bisogna prestare molta attenzione a quello che è il peso massimo della singola persona che può sopportare, valore che viene sempre indicato molto chiaramente, sia per questioni di sicurezza dell’utilizzatore che di effettiva longevità del prodotto.

Ultimo ma non meno importante elemento a cui prestare attenzione è il volano (o disco inerziale), ovvero il disco in metallo su cui sono fissati i pedali e che stabilizza la rotazione e di conseguenza la velocità, sopportando gran parte dello stress meccanico dovuto alla pedalata. Per questo è bene verificare le specifiche della cyclette alla ricerca del peso del volano, che non solo è utile a farsi un’idea della solidità dello stesso, ma ci fa capire se stiamo parlando di un prodotto destinato a esercizi leggeri o intensi. Le biciclette da allenamento indoor, per capirci, sono equipaggiate con volani che superano facilmente i 15 o 20 kg, mentre i modelli di cyclette più leggeri solitamente hanno in dotazione dischi inerziali dal peso inferiore ai 5 kg.

Comodità e facilità d’uso

Come per tutte le attività fisiche, anche nell’utilizzo della cyclette è fondamentale la ricerca della corretta postura e del massimo comfort, per offrire la migliore resa nei nostri esercizi. In particolare le persone non abituate al movimento devono prestare molta attenzione a tutti gli aspetti legati alla personalizzazione della posizione sulla cyclette, per ridurre al minimo le possibilità di incorrere in affaticamenti o in sessioni di allenamento poco efficaci. Per questo conviene innanzitutto verificare se la sella sia regolabile in altezza (a volte anche in profondità) e se sia possibile fare lo stesso con il manubrio. Solitamente già con il solo sellino si è in grado di trovare la corretta posizione per le gambe, andando poi ad adattarsi di conseguenza con il resto del corpo, ma di certo più una cyclette è regolabile nelle sue estremità, più sarà facile trovare la postura ideale per ogni utilizzatore.

Da non sottovalutare anche la comodità del sellino, che spesso si presenta in modo del tutto simile a quello delle bicilette classiche e potrebbe risultare inadeguato per chi necessita di una seduta più morbida e confortevole. Spesso i produttori indicano le sedute più ampie come “confort”, e in alcune occasioni specificano anche l’ampiezza e il tipo di imbottitura. Se state pensando di utilizzare la cyclette per sessioni di allenamento lunghe in cui il peso rimane in gran parte scaricato sulla seduta, una sella comoda è consigliatissima.

Infine è da considerare quanto possa essere semplice gestire la cyclette, tenendo in considerazione lo spazio occupato in casa, il suo peso e chi dovrebbe utilizzarla. Un’abitazione spaziosa, con un locale dedicato all’esercizio, può permettere di acquistare anche una bicicletta pesante e ingombrante, dovendo preoccuparsi solo della prima installazione e potendola poi lasciare in posizione, a disposizione di chiunque voglia fare esercizio. Quando gli spazi si riducono e magari la persona che vuole fare allenamento è anziana o non troppo in forze, conviene optare per i modelli leggeri e pieghevoli, facendo attenzione a posizionarli ogni volta in modo corretto per assicurare una pedalata stabile. Con il loro peso spesso inferiore ai 20 kg, sarà semplice riporle negli armadi, sgabuzzini o sul balcone dopo l’utilizzo, ma va sempre ricordato che non potranno offrire solidità e prestazioni dei modelli più robusti.

Programmi, livelli di resistenza e informazioni sugli esercizi

Una volta capito quali siano le proprie esigenze in fatto di cyclette, considerato con attenzione lo spazio a disposizione e le effettive possibilità di utilizzo legate alla condizione fisica di tutti coloro che si troveranno a utilizzarla, possiamo andare ad analizzare con più attenzione quelle che sono effettivamente le prestazioni del prodotto, in modo da trovare quello che ci consenta di effettuare il miglior allenamento possibile. Un elemento che contraddistingue praticamente ogni modello di bicicletta è la presenza di diversi livelli di resistenza, solitamente 8, che permettono di scalare la difficoltà di pedalata in modo da adeguarsi a ogni necessità, dall’esercizio più leggero ad uno decisamente impegnativo. Il tipo di freno utilizzato per ottenere questo aumento di intensità può essere meccanico, a tratti un po’ rumoroso, oppure magnetico o elettromagnetico, offrendo una pedalata più silenziosa e fluida. Ovviamente il tipo di resistenza in dotazione è determinato anche dalla qualità e dal costo finale del prodotto.

Alcuni modelli offrono anche una cospicua serie di programmi preimpostati, permettendo di regolare durata e intensità dell’allenamento a seconda di parametri specifici come il tempo, la distanza percorsa o le calorie consumate. Pur non essendo indispensabili per l’utente medio, questi programmi consentono di porsi dei limiti e degli obiettivi, rendendo più coinvolgente l’esercizio. Alcuni possono simulare anche condizioni di strada reali, come un aumento della resistenza in occasione di una salita, e possono essere utili ai professionisti che vogliano dare continuità alle proprie routine quando non possono allontanarsi da casa.

In generale però può essere sufficiente affidarsi alle informazioni offerte dai display in dotazione su quasi tutti i modelli presenti sul mercato, anche quelli più economici, che offrono una completa panoramica di tempo, distanze percorse, velocità e calorie stimate, permettendo di regolarsi autonomamente quanto a durata e intensità della sessione di allenamento. Può essere molto interessante invece capire se il modello di cyclette che si vuole acquistare è dotato di un rilevatore delle pulsazioni, solitamente sui manubri, e se offre dei programmi che consentono di tarare l’esperienza valutando in tempo reale il nostro ritmo cardiaco, così da identificare le routine più utili al dimagrimento o all’aumento di massa muscolare.