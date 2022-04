Se siete tra coloro che stanno cercando l’offerta giusta per acquistare una smart tv, e vorreste avere l’occasione di scegliere il vostro modello preferito tra una vasta gamma di proposte convenienti, allora la promozione che Comet ha lanciato su una selezione di TV e Soundbar è quello che fa per voi! Potrete trovare prodotti di Samsung, LG, Sony, Panasonic e Hisense scontate fino al 50%, ma solo fino all’11 aprile!

Che si tratti di TV dalle altissime prestazioni, equipaggiati con luminosi pannelli OLED dalle generose dimensioni, o di soluzioni più economiche ma comunque in grado di visualizzare immagini a risoluzione 4K, la scelta non manca. Troverete una vasta gamma di prodotti dedicati sia a chi ama rilassarsi vedendo film e serie tv, sia agli amanti del gaming su console.

Tra le tante offerte disponibili, vogliamo segnalarvi quella che è probabilmente la proposta migliore per quel che concerne il rapporto qualità/prezzo, in grado di soddisfare le esigenze di una grande fetta di utenti alla ricerca di una nuova smart tv che sia in grado di offrire il massimo in ogni contesto. Parliamo della splendida LG OLED 55C16LA, disponibile al prezzo scontatissimo di 1.059,00€, con un risparmio di ben 840,00€ sul prezzo originale di listino!

La serie C1 delle smart tv di LG è tra le più apprezzate in assoluto per la sua qualità dell’immagine, esaltata da un pannello OLED i cui pixel autoilluminanti garantiscono una fedeltà dei colori eccezionale e dei neri estremamente intensi, offrendo risultati ampiamente superiori a tecnologie come LED e MiniLED. L’altissima definizione è assicurata dal lavoro del Processore α9 di quarta generazione, che analizza e rielabora le immagini per presentarle al meglio sullo schermo dalla risoluzione massima di 4K. Inoltre grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, la luminosità dell’immagine è studiata per garantire la migliore visione a seconda del tipo di contenuto visualizzato e dell’ambiente in cui vi trovate.

Particolare attenzione è stata dedicata ai giocatori, che troveranno in LG OLED 55C16LA l’ideale abbinata per le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie alle connessioni HDMI 2.1 che supportano frequenze fino a 120Hz e le sue funzionalità di controllo dell’immagine, come Free Sync, G-Sync e VRR, che assicurano sempre il massimo della fluidità.

In conclusione LG OLED 55C16LA è un prodotto davvero eccezionale, in particolare considerando il prezzo davvero conveniente, ma si tratta di solo una delle tante offerte che Comet propone su TV e Soundbar fino all’11 aprile. Vi consigliamo di non perdere l’occasione e di visionarle in prima persona, prima che i migliori articoli vadano a esaurimento!

