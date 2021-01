Da Mediaworld arriva Apple Edition: sconti imperdibili su iPhone e non solo!

Dopo averci deliziato con un’infinità di prodotti di vario genere, il Solo per oggi di Mediaworld ha deciso oggi di cambiare le carte in tavola, proponendosi con una serie di offerte tutte dedicate agli ambiti prodotti a marchio Apple, con particolare attenzione all’ormai vasto panorama degli iPhone, con offerte che – tuttavia – andranno ad esaurirsi alle mezzanotte di oggi, motivo per il quale vi suggeriamo di affrettarvi!

Diverse le proposte, anche se tra le varie abbiamo pensato di mettere sotto ai riflettori il potente e raffinato MacBook Pro 16 con processore Intel Core i9, 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione, acquistabile oggi con uno sconto di ben 600€ che fa crollare il prezzo dagli originali 3.299,00€ a 2.699,00€. Non solo parliamo di un prodotto Apple, il che è già una garanzia, ma abbiamo di fronte il meglio del meglio, in grado di posizionare questo notebook ai vertici della sua categoria.

Pensato per i professionisti, il MacBook Pro 16 è uno di quei notebook a non conoscere la parola compromessi, a partire dal display che è un vero e proprio godimento non solo durante la visione di video, ma anche durante tutte le operazioni giornaliere, grazie alla risoluzione di ben 3072 x 1920, nonché alla copertura della gamma colori sRGB che arriva a livelli pazzeschi. Rimanendo a tema display, lo stesso vale per la luminosità, la quale è ben superiore rispetto alla stragrande maggioranza dei notebook, inclusi quelli di fascia alta, ciò vuol dire ovviamente non avere mai problemi di visualizzazione, neanche se usato sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda le prestazioni, il processore Intel Core i9, abbinato al resto dei componenti, permette di fare grandi cose, come ad esempio lavorare su un progetto 4K senza rallentamenti e convertire filmati in tempi record. Insomma, una macchina capace davvero di soddisfare le esigenze più difficili e fare della produttività la sua arma vincente. Certo, il prezzo da pagare è alto e sicuramente non alla portata di tutti, ma coloro che hanno bisogno di una soluzione all’avanguardia, il MacBook Pro 16 si rivelerà un ottimo investimento nel lungo periodo.

Prima di invitarvi a dare un’occhiata alla nostra lista in calce, nonché alla pagina dedicata all’iniziativa, vi lasciamo la nostra recensione dedicata proprio al modello sopra citato, in modo che possiate approfondire ogni aspetto di questo importante notebook. Detto ciò, non ci resta altro che suggerirvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!