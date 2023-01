Dopo il lunghissimo Black Friday e le offerte dedicate al periodo natalizio, Mediaworld torna con una nuova ondata di sconti, che questa volta vede come protagonista gli smartphone. Non mancano però articoli in offerta anche nelle altre categorie, come grandi elettrodomestici, computer e tablet, quindi è il momento perfetto per fare acquisti!

Centinaia di articoli sul sito di Mediaworld sono infatti disponibili a prezzi scontati, con ribassi che arrivano fino al 50% e che dureranno fino al 12 gennaio! Nonostante le promozioni prendano il nome di “Mobile Mania”, tra le offerte vi sono anche articoli come Smart TV, auricolari, notebook e persino frigoriferi o lavatrici, quindi troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro!

Per esempio, il nuovissimo iPhone 14, nella taglia da 128GB, è disponibile a soli 899,99€ invece di 1.029€; si tratta di un ribasso del 12%, che vi permetterà di risparmiare oltre 100,00€ sul modello più recente prodotto da Apple, che presenta l’innovativo chip A15 Bionic con GPU 5.core, che rende lo smartphone incredibilmente veloce, ottimizzandone non solo l’efficienza ma anche la batteria per un’autonomia ancora più lunga. Inoltre, l’inedita fotocamera frontale con tecnologica TrueDepth vi consentirà di scattare selfie con una qualità mai vista prima, grazie a un autofocus migliorato e una maggiore apertura del diaframma, per foto nitide e super dettagliate.

Se siete alla ricerca di una Smart TV tra le offerte potete trovare l’LG OLED55A26LA da 55″, ora a 999,99€ al posto di 1.699,99€, per una percentuale di sconto del 41%! Grazie al display OLED 4K godrete di immagini incredibili, con colori perfetti e neri intensi, ottenuti tramite i pixel autoilluminati che eliminano ogni alone e riflesso dovuto alla luce esterna. Che voi stiate guardando un film, una serie tv o una partita di calcio, l’innovativo processore a7 Gen 5 sfrutterà l’intelligenza artificiale per analizzare ogni scena, migliorandone la resa e amplificando il suono per un’esperienza di visione pari a quella di una sala cinematografica.

La nuova piattaforma webOS 22 vi permetterà invece di personalizzare completamente la Smart TV, creando un profilo per ogni componente della famiglia e ottenendo così raccomandazioni e informazioni in base ai propri interessi. Nel menu potrete infatti includere applicazioni come piattaforme streaming e canali dedicati allo sport o ai notiziari, mentre la compatibilità con gli assistenti vocali come Google Assistant e Alexa vi consentirà di controllare il televisore semplicemente parlando o tramite lo smartphone.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei tantissimi articoli in sconto in occasione della Mobile Mania, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito di Mediaworld per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che la promozione terminerà il 12 gennaio, mentre le scorte disponibili di alcuni prodotti potrebbero esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!