State pensando di cambiare alcuni elettrodomestici in casa oppure di acquistare dei nuovi prodotti tech? In tal caso, non dovreste farvi scappare le promozioni disponili solo per poco su Monclick. Lo store ha creato un’apposita sezione chiamata Fuoritutto Outunno con numerosi articoli in sconto anche fino al 50%.

Avrete la possibilità di acquistare davvero di tutto a prezzi particolarmente particolarmente competitivi: da lavatrici e robot aspirapolvere fino a smart TV e notebook top di gamma. Data la validità della promozione in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti il prima possibile!

Nel caso stiate cercando un forno nuovo, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello a vapore Electrolux

EOC3S40X SteamCrisp, disponibile a soli 419,90€ invece di 859,90€. Un prodotto di altissima qualità che non solo è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità/prezzo ma in più appartiene anche alla Classe A. Ciò significa che vi consentirà di risparmiare una bella somma sulla bolletta elettrica di fine mese! Un aspetto da non sottovalutare, soprattutto ora che stiamo entrando nel periodo invernale.

Il forno in questione, inoltre, vi assicura un’ottima potenza e, in più, introduce la giusta umidità nel processo di cottura, così che i cibi cuociano a temperature più basse e non si asciughino. In questo modo le pietanze risultano dorate e croccante fuori, morbide e succose dentro. Dunque, l’ideale per la cottura di piatti quale l’arrosto e la preparazione di pane e dolci fatti in casa! Il modello Electrolux unisce vapore e calore tradizionale per cuocere i cibi delicatamente, senza farli asciugare eccessivamente bensì esaltandone consistenza e sapere.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare anche la pagina Monclick dedicata agli ulteriori sconti disponibili, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto. Quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!