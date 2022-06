Se siete alla ricerca di trucchi, trattamenti o fragranze a un prezzo davvero conveniente, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo la promozione attiva da Sephora. Lo store ha creato un’intera sezione dedicata agli sconti attivi sul marchio Yves Saint Laurent Beauty. Al suo interno potrete trovare rossetti, fondotinta, Eau De Parfume e molto altro in sconto del 25%!

YSL è tra le firme luxury più conosciute e acclamate a livello mondiale, non solo nel settore della moda ma anche in quello del beauty. Data la validità dei prodotti vi invitiamo caldamente a sfruttare le promozioni in corso, prima che i prezzi salgano nuovamente.

Tra le numerose proposte presenti sullo store, vi consigliamo una delle più convenienti e delle più versatili per questa estate, si tratta della matita occhi Yves Saint Laurent Dessin Du Regard Waterproof disponibile al prezzo di 22,87€ invece di 30,50€. Questo cosmetico è l’ideale per ottenere uno sguardo intenso e profondo ma, non meno importante, è resistente all’acqua.

Al momento è disponibile in ben 4 tonalità ed è facile da applicare grazie alla texture super scorrevole. In più, la formula cremosa, super pigmentata e a lunga tenuta è in grado di durare anche fino a 16 ore. Potrete decidere facilmente come utilizzarla in base al look occhi che preferite: per un effetto “eyeliner” netto dopo aver applicato l’ombretto, oppure per un risultato smoky, particolarmente sfumato.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Sephora dedicata.

