Dark Souls 3 e tanti altri giochi Bandai Namco in sconto fino al 84% su Humble Bundle!

In questi giorni Humble Bundle ha deciso di mettere in forte offerta, con sconti che arrivano fino al 84%, tantissimi titoli Bandai Namco, come Dark Souls 3 e Dragon Ball Z Kakarot. Un’ottima occasione, insomma, per rimpinguare a un prezzo bassissimo la propria libreria digitale, recuperando al contempo dei titoli decisamente interessati. Se volete approfittarne, il nostro consiglio è però quello di fare in fretta: tali offerte saranno infatti valide per ancora poco più di due giorni.

Ad essere in fortissimo sconto su Humble Bundle sono numerosi titoli Bandai Namco. Tra di essi possiamo trovare, oltre ai celebri e già citati Dark Souls 3 e Dragon Ball Z Kakarot, anche l’intrigante Code Vein, il recente Captain Tsubasa Rise of New Champion e il fin troppo sottovaluto Little Nightmares Complete Edition. Una lunga carrellata di titoli di tutto rispetto, ottenibili ora grazie a Humble Bundle a un prezzo incredibile.

Se siete interessati a dare un’occhiata alla lista completa di giochi Bandai Namco in sconto fino al 84% su Humble Bundle, potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta: tali offerte dureranno infatti per ancora poco più di due giorni, terminando il prossimo giovedì 19 novembre.

» Clicca qui per tutti i titoli Bandai Namco in sconto fino al 84% su Humble Bundle «

