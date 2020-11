Darksiders 3 e tanti altri giochi nel nuovo Humble Choice Novembre 2020

Sono finalmente stati svelati quelli che sono i titoli inclusi per il mese di novembre nell’abbonamento Humble Choice, un servizio in abbonamento che permette ogni mese a un prezzo super di ottenere fino a 12 giochi per PC. Nell’Humble Choice Novembre 2020 sono veramente molti i titoli degni di nota e tra di essi possiamo trovare opere come Darksiders 3, Yakuza Kiwami 2 e Imperator Rome Deluxe Edition. Il tutto per un valore complessivo di oltre 300 dollari.

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice Novembre 2020:

Darksiders III

Yakuza Kiwami 2

Imperator Rome Deluxe Edition

Crying Suns

Darksburg

Little Misfortune

Darkwood

Smile For Me

Tsioque

Rover Mechanic Simulator

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Youropa

Tutti coloro che si iscriveranno all’Humble Choice questo mese riceveranno inoltre in regalo un nuovo Humble Original, Tori, qualsiasi sia il livello dell’abbonamento scelto.

Questi i vantaggi dell’Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari pacchetti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store.

(17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. Choice Basic (13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

(13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store. Choice Lite (4.49 al mese / 39.99 all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

