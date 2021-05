Days Gone: prenotalo ora su Instant Gaming con ben il 35% di sconto!

Tra pochi giorni, il prossimo 18 maggio, sbarcherà finalmente su PC Days Gone, con la una volta esclusiva PS4 che è già riuscita a catturare l’interesse di molti giocatori, che non vedono l’ora di poter mettere le mani sopra questo particolare open world horror sui propri PC.

Nonostante Days Gone debba quindi ancora ufficialmente uscire su PC, il noto e affidabile store Instant Gaming ha ben pensato di proporlo in prenotazione a soli 32,49 euro, ossia con ben il 35% di sconto rispetto al prezzo di listino. Non male, no?

L’attesa che circonda lo sbarco del titolo su PC è del resto ampiamente giustificata. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “Days Gone è un titolo solido, dotato di una struttura narrativa interessante e coinvolgente e in grado di saziare la fame degli amanti dei non-morti. L’ introspettivo racconto di Deacon St. John, unito a un gameplay convincente, al selvaggio Oregon post apocalittico e all’impotenza che le orde trasmettono nel giocatore, riescono a non far passare inosservato il prodotto”. Insomma, di carne al fuoco ce n’è decisamente parecchia.

Se siete interessati a fare vostro Days Gone su PC con ben il 35% di sconto, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta e di approfittare dell’offerta di Instant Gaming. Non è infatti chiaro fino a quando l’open world horror di Bend Studios rimarrà disponibile sul noto store a tale interessantissimo prezzo. Potete trovare Days Gone su Instant Gaming seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per prenotare Days Gone su Instant Gaming «

