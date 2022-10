Il 27 gennaio 2023 è una data che gli amanti degli horror videoludici si sono segnati da tempo con il pennarello rosso sul calendario. In tale giorno uscirà infatti sul mercato Dead Space Remake, ossia una versione rivisitata e al passo coi tempi del grande classico di EA. Un appuntamento a cui non farsi insomma trovare impreparati, grazie soprattutto alle ottime offerte di eBay che propongono il preordine di gioco a partire da meno di 50 euro!

Dead Space Remake è attualmente in forte sconto su eBay sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X, con l’offerta che può quindi essere sfruttata qualsiasi sia la vostra piattaforma di gioco preferita. La versione per la console Microsoft è venduta a soli 49,80 euro, ossia con ben 30 euro di sconto rispetto a quella di listino, mentre quella per l’ammiraglia di casa Sony può essere vostra a solamente 59,80 euro, con un risparmio quindi di ben 20 euro. Delle offerte, insomma, da prendere decisamente al volo per assicurarsi fin dal giorno di lancio a prezzo scontato uno degli horror più attesi.

Oltre al preordine dell’intrigante Dead Space Remake vi sono poi innumerevoli altre offerte disponibili sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il preordine di Dead Space Remake potete invece trovarlo in forte sconto per la vostra piattaforma di gioco preferita seguendo comodamente i link qui sotto.

