Uno dei giochi più importanti degli ultimi anni per una lunga serie di motivi è sicuramente Death Stranding. L’ultima opera di Kojima ha infatti decisamente fatto parlare di sé, raccogliendo tanti plausi quante perplessità. Un titolo comunque contraddistinto da una qualità decisamente alta e che si prepara a ricevere un seguito. Un annuncio che ha fatto letteralmente impazzire gli appassionati, che possono fin da ora prepararsi al lancio di Death Stranding 2 prenotandolo su eBay con ben 20 euro di sconto. Non male, vero?

A far comprendere ancor di più, nel caso ce ne fosse bisogno, quelle che sono le grandi aspettative per Death Stranding 2, sono le nostre parole riguardo la Director’s Cut del primo episodio. Con un imponente 9 come voto, abbiamo infatti parlato del primo Death Stranding come di “un’esperienza che, indipendentemente dal proprio gusto personale, è valida, importante e destinata a rimanere lucida nei ricordi di chi gli darà fiducia, per moltissimo tempo.”

Insomma, un qualcosa di grandissimo livello, con Death Stranding 2 che pare destinato a bissare se non a superare il successo del primo episodio. Prenotarlo fin da ora con 20 euro di sconto, sebbene manchi ancora parecchio al lancio, è quindi un qualcosa di cui approfittare al volo.

Oltre alla possibilità di prenotare l'attesissimo Death Stranding 2 con ben 20 euro di sconto su eBay, esistono anche molte altre offerte in circolazione.

