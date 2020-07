Death Stranding: acquistalo ora per PC con il 29% di sconto su Instant Gaming!

Il prossimo 14 luglio sbarcherà finalmente anche su PC uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi tempi, ossia quel Death Stranding che tanto ha saputo dividere critica e videogiocatori. Una versione, quella per personal computer, attesissima da schiere di videogiocatori, che non vedono letteralmente l’ora di mettere le mani sopra l’opera in una versione senza le limitazioni dovute alle console. Se siete quindi interessati a recuperare il titolo di Hideo Kojima sarete lieti di sapere che esso è fin da ora acquistabile a soli 42,89 euro su Instant Gaming, ossia con ben il 29% di sconto rispetto al prezzo di lancio.

Death Stranding è sicuramente una delle opere più peculiari ed iconiche di questa generazione di console. Come riporta la nostra recensione, infatti: “Death Stranding è un gioco che lascia il segno. Hideo Kojima riserva nella storia e nel gameplay tutto il suo genio creativo, che dimostra di essere molto più audace di quanto, forse, si pensasse. La struttura di gioco, elementare e banale a una prima, superficiale occhiata, nasconde sotto di essa un sandbox efficace, vario, fantasticamente orchestrato; un game design letteralmente nuovo, inedito.”

Se siete interessati a mettere le mani su Death Stranding per PC potete quindi trovare l’ultima opera di Hideo Kojima con ben il 29% di sconto su Instant Gaming, portandovi a casa l’intrigante titolo a soli 42,89 euro contro i 60 di listino. Nel caso in cui da oggi all’uscita ufficiale della versione PC di Death Stranding essa scenderà di prezzo sarete anche rimborsati di tale differenza. Insomma, non ci sono quindi motivi per non approfittare di questa offerta e immergersi nello stranissimo ma ammaliante mondo di gioco di Death Stranding.

» Clicca qui acquistare Death Stranding perPC in offerta su Instant Gaming «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!