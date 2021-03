Deathloop: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Nonostante sia di solo qualche giorno fa la notizia dell’acquisizione ufficiale di Bethesda da parte di Microsoft, il prossimo lavoro di Arkane Studios, Deathloop, è in uscita il prossimo 21 maggio 2021 in esclusiva per PS5, oltre che ovviamente anche per PC.

Un titolo a dir poco attesissimo, visto soprattutto il grande successo dei Dishonored e di Prey, e che è possibile prenotare fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Come spesso capita per i titoli più importanti in uscita sul mercato, anche per Deathloop è previsto un ricco bonus preordine per tutti coloro che prenoteranno il gioco. Pre-acquistando l’ultima fatica di Arkane presso molti rivenditori si otterrà infatti un’arma unica, il machete Protettore Reale (esclusiva PS5), una skin personaggio, Colt “Cavalcatempeste”, e, infine, una piastrina, ossia un item in gioco.

Standard Edition

La Standard Edition è come sempre la scelta migliore per tutti coloro che vogliono godersi al massimo il titolo senza particolari fronzoli. Volete giocare a Deathloop al minor prezzo possibile e senza particolari rinunce? Questa è l’edizione che fa decisamente per voi!

Deluxe Edition

Volete giocare a Deathloop al massimo? A venire in vostro soccorso è la Deluxe Edition del titolo, che contiene, oltre al gioco base, le armi uniche Cannone .44 carati, Tribunale Uguaglianza e Transtar Scavafossi (in esclusiva per PS5), le skin personaggio Colt “Guastafeste” e Julianna “Tiratrice”, una colonna sonora con dei brani selezionati e due piastrine. Non male, no?

