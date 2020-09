Death’s Gambit e Blair Witch nel nuovo ricco bundle di Humble Bundle!

Humble Bundle ha deciso di deliziarci in questi giorni con un nuovo ricchissimo bundle, che prende il nome completo di Humble You Can Pet the Dog Bundle e che contiene al suo interno titoloni del calibro di Death’s Gambit e Blair Witch. Un pacchetto colmo di giochi, acquistabile ad un prezzo incredibile ma solo fino al prossimo 1 ottobre 2020.

Pagando solamente 0,84 euro sarà possibile ottenere:

Scribblenauts Unlimited

Beyond Eyes

Dog Sled Saga

Bulb Boy

Pagando più di 4,10 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Shenmue 1&2

Where the Water Tastes Like Wine

Death’s Gambit

Con oltre 10,18 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Blair Witch

Come bonus viene inoltre consegnato agli acquirenti del bundle la colonna sonora sia di Bulb Boy che di Dog Sled Saga. Come al solito l’acquisto di un pacchetto di giochi da Humble Bundle ci permetterà anche di fare una buona azione, visto che buona parte dei proventi verranno devoluti a delle associazioni benefiche come Sweet Farm, The Humane Society of the United States e Best Friends Animal Society. L’Humble You Can Pet the Dog Bundle è quindi un’occasione da non perdere per recuperare tanti giochi a un prezzo super e al contempo fare anche beneficenza: potete trovare il bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble You Can Pet the Dog Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

