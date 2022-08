Sta per arrivare settembre e, con esso, anche la solita routine che vi accompagna nella quotidianità. Tra degli step fondamentali c’è proprio riprendere al meglio l’allenamento abbandonato per il troppo caldo oppure, in alternativa, trovare l’energia positiva per cominciarne uno nuovo di zecca e rimettersi in forma! Per questo, se siete alla ricerca di nuovi prodotti che riescano a supportarvi durante l’attività fisica, non dovreste lasciarvi scappare le numerose offerte disponibili da Decathlon.

Dai tappetini perfetti per il fitness o per lo yoga, fino a capi d’abbigliamento d’ottima qualità e bici elettriche in forte ribasso, le proposte sono davvero varie e adatte a ogni necessità. Nella lista qui di seguito abbiamo deciso di mostrarvi 10 dei prodotti più interessanti per ricominciare lo sport in bellezza e anche a prezzi imbattibili!

Scarpe da running Asics Gel Windhawk 4 (-40%)

Come cominciare questa lista se non con uno dei prodotti più importanti per svolgere il proprio allenamento nel modo corretto. Stiamo parlando delle scarpe da ginnastica, in questo caso delle ottime calzature da donna, firmate Asics, e disponibili a un prezzo scontato addirittura del 40%. Si tratta di un modello ideale per il running, caratterizzate dall’ottima tecnologia Gel per il massimo comfort, suola intermedia in Amplifoam e soletta interna in Eva per un ammortizzamento ottimale. Tra l’altro, sono assolutamente imperdibili nella colorazione grigio-rosa.

Scarpe da running Adidas Supernova Unite (-30%)

Ecco a voi il corrispettivo maschile a marchio Adidas e nell’altrettanto interessante e colorata versione azzurro-giallo. Queste comode calzature, in sconto addirittura del 30% rispetto al prezzo di listino, sono ideate per assicurarvi il massimo confort durante la corsa su qualunque distanza e superficie. In più, sono state realizzate sfruttando numerosi materiali riciclati!

Set Bilanciere Homcom (-32%)

Se state cercando il set perfetto per allenare i vostri muscoli non dovreste assolutamente perdere d’occhio il bilanciere Homcom disponibile addirittura a meno di 200€. Il set è composto da 2 pesi da 15 kg, 2 da 10 kg, 2 da 5 kg, 2 da 1,5 kg e una barra da 7 kg. Potrete facilmente regolare il carico in base al vostro programma di allenamento a casa e anche in palestra. Inoltre, per una maggiore sicurezza di utilizzo, il bilanciere include 2 clip di blocco che mantengono i pesi in posizione durante l’esercizio.

Bici da trekking Riverside 120 (-23%)

Per svolgere dell’ottima attività all’aria aperta, c’è l’ottima bici da trekking Riverside 120, disponibile in sconto del 23%. Questo prodotto è caratterizzato da una forcella in acciaio e una virgola sul tubo superiore del telaio pensata per rendere più confortevoli i momenti da fermi, in particolare durante gli spostamenti in città. In più la trasmissione a 8 velocità semplificherà di molto l’attività fisica, permettendovi di cambiare facilmente la velocità con un’unica leva. In più, potrete frenare efficacemente grazie ai 2 freni a pattino V-Brake. Non meno importante, potrete regolare l’attacco del manubrio all’altezza che vorrete!

Cyclette pieghevole OPEN&GO (-44%)

Se volete svolgere degli esercizi in casa ma non avete molto spazio a disposizione, non dovreste assolutamente lasciarvi scappare la cylcette pieghevole OPEN&GO in sconto quasi della metà rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un comodo attrezzo che viene fornito con un supporto per smartphone/tablet, perfetto per rimettersi in forma al proprio ritmo, pedalando a casa. Si tratta di un prodotto adatto ai principianti, facile da utilizzare e da piegare per riporlo ovunque e spostarlo rapidamente grazie alle ruote integrate nella sua base.

Tapis Roulant P1145 Gemini (-21%)

Praticare walking o running è l’ideale per rimettersi o mantenersi in forma, snellire la linea o sviluppare le capacità cardiovascolari. Lo è ancora di più se svolto nella massima comodità di casa propria e con un attrezzo top di gamma a un prezzo imbattibile! Il tapis roulant P1145 Gemini, scontato del 21% vi permette di inserire più facilmente le sedute sportive nella vita quotidiana e vi consente di adattare gli allenamenti secondo i vostri obiettivi e la forma che volete raggiungere, per più comfort ed efficacia. Raggiugne un’inclinazione elettrica fino al 15%, velocità fino a 16Km/h e l’assemblaggio è facilitato: la pedana è pronta all’uso in pochi semplici passaggi!

Set 6 manubri Homcom (-46%)

Volete migliorare il vostro allenamento a casa con dei pesi da palestra dal rapporto qualità/prezzo ottimale? Allora dovete assolutamente acquistare il kit pesi Homcom, con tutta l’attrezzatura di cui avete bisogno per il potenziamento dei muscoli, sopratutto se siete alle prime armi. Il set di pesi per palestra comprende coppie di manubri da 0.5kg, 1kg, 1.5kg ed è dotato di una pratica valigetta per riporli in modo ordinato e trasportarli facilmente dove volete. Inoltre, sono in acciaio di alta qualità e il rivestimento in PU vi assicura massima resistenza e un allenamento silenzioso.

Giacca da montagna FH900 Hybrid (-47%)

Se state pensando di fare trekking o running anche in inverno, con forte umidità e temperature decisamente in calo, dovete assolutamente valutare l’acquisto di capi d’abbigliamento adatti all’attività fisica. Questa comoda giacca da montagna a marca Quecha, scontata addirittura del 47%, è pensata proprio per proteggervi dal freddo. Gli ideatori, appassionati di trekking, hanno sviluppato questo capo ultra leggero e traspirante. Con i suoi 300g vi consentirà di muovervi nel massimo della comodità ma anche con la massima efficienza!

Racchetta squash Head Radical 135 X (-41%)

Siete grandi appassionati di squash oppure volete cominciare questo sport in grande stile? Ecco la racchetta perfetta per voi, disponibile a un prezzo scontato del 41%. La racchetta Head Radical 135 X saprà conquistare i giocatori tecnici che cercano il massimo controllo sulla palla e, essendo provvista della tecnologia Graphene 360 con un design completamente ideato da zero rispetto ai modelli precedenti, è ideale per chiunque cerchi una potenza controllata.

Kettlebell da 12 kg Homcom (-41%)

Tra le varie proposte non poteva mancare il kettlebell Homcom professionale da ben 12Kg e scontato del 41%, solo per poco. Si tratta di un prodotto ideale per fare esercizio fisico completo o allenare un gruppo muscolare specifico. In primis, è caratterizzato da una forma a bollitore e un fondo piatto che gli permette di essere facilmente riposto dopo l’esercizio. In più, si adatta a numerosi esercizi (swings, snatches, deadlifts, squats, lifting, get-ups, ecc). Non meno importante, ha una comoda struttura in PVC con sabbia anti-corrosione, anti-scheggiature e anti-rumore.

