Se amate andare a correre o, perchè no, anche farvi qualche camminata più tranquilla, a fare al caso vostro sono le offerte della Running Week che ha lanciato in questi giorni Decathlon. Il noto rivenditore, infatti, propone per tale occasione tutta una serie di scontistiche su scarpe da running e abbigliamento da jogging, perfette per affrontare al meglio passeggiate e corse sia indoor che outdoor. Delle occasioni, insomma, da non farsi scappare.

Tra i numerosi prodotti in offerta su Decathlon per la Running Week possiamo trovare infatti tante scarpe running, anche di fascia alta. Le Asics Gel Ziruss 5, ad esempio, sono proposte con ben il 26% di sconto, mentre Mizuno Wave Ultima 13 arrivano fino al 30%. Non mancano ovviamente scarpe running più economiche, ne tantomeno tutto ciò che è necessario per fare qualche corsetta: zaini, pantaloncini, magliette tecniche e anche qualche indumento più pesante, in modo tale da non interrompere l’allenamento neanche nei mesi freddi che sono oramai alle porte.

Insomma i prodotti in offerta per la Running Week di Decathlon sono veramente tanti e tutti proposti a un ottimo prezzo. Se siete interessati a darci un’occhiata potete trovarli nella pagina dedicata.

