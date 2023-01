Se siete degli amanti delle offerte e del risparmio saprete che siamo nel bel mezzo di uno dei periodi più caldi dell’anno a riguardo, ossia i saldi. Un lasso di tempo in cui è possibile portarsi a casa tanti prodotti a prezzi stracciati e recuperare così qualche capo che cercavamo da tempo. Gli amanti dello stile sportivo saranno ad esempio decisamente lieti di sapere che da Decathlon sono attualmente tantissimi i prodotti Adidas in saldo, permettendovi così di rifarvi il guardaroba con abbigliamento del celebre marchio risparmiando diverse decine di euro. Un’offerta decisamente non male, vero?

Tra i numerosi capi Adidas in saldo da Decathlon possiamo ad esempio trovare gli oramai iconici pantaloni della tuta con le leggendarie tre strisce bianche, con tale immancabile prodotto che è proposto con il 30% di sconto per la versione maschile e ben il 40% in quella femminile. Cercate invece delle scarpe da corsa? A fare al caso vostro, con ben il 62% di sconto, sono allora le ottime Adidas SL 20 3, studiate per offrire un sostegno ottimale durante gli esercizi di velocità e di resistenza.

Le offerte di Decathlon sui prodotti Adidas non si fermano ovviamente a questi esempi e vanno a toccare una grande quantità di capi d’abbigliamento e scarpe. Se siete interessati potete trovare tutte le migliori scontistiche comodamente nella pagina dedicata.

Prima di lasciarvi alle ottime offerte di Decathlon sui prodotti Adidas come tute, scarpe e abbigliamento, vi invitiamo ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!