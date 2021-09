Decathlon: super sconti fino al 50% per il Back to School!

Mentre impazzano le principali offerte giornaliere dai maggiori portali e-commerce, vogliamo fare un piccolo break dalla consueta programmazione di prodotti hi-tech per concentrarci sui capi d’abbigliamento, in particolare quelli adibiti allo sport. Infatti, Decathlon ha recentemente inaugurato una nuova tornata di offerte per il Back to School, che permette di acquistare molteplici articoli a prezzi decisamente vantaggiosi!

Decathlon ha selezionato un sacco di capi d’abbigliamento ed accessori pensati per agevolare l’attività sportiva per i più piccoli, con modelli sia da bambino che da bambina, con taglie che partono dalla S ed arrivano fino alla XXL. Chiaramente, come specificato, sono presenti anche tantissime scarpe da ginnastica, ideali non solo per l’attività fisica.

Un esempio è la tuta da ginnastica da bambino Puma di colore blu-rosso, perfetta per tutti coloro che hanno un età compresa tra 7 e 15 anni. Proposta oggi a “soli” 19,99€ anziché 39,99€ a seguito di una decurtazione pari al 50%. Si tratta di una tuta leggera, traspirante ed estensibile, nonché un ottimo prodotto per poter allenarsi con la massima tranquillità!

In alternativa, qualora desideriate acquistare un prodotto per bambine, vi suggeriamo invece l’acquisto della tuta da ginnastica Adidas blu-rosa, ora acquistabile a 24,99€ al posto di 44,99€, grazie ad uno sconto del 44% sul prezzo di listino. Si tratta di un articolo ideale per bambine con età compresa dai 6 ai 16 anni, e permette di poter eseguire molteplici sport, sia indoor e outdoor.

Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi suggeriamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate scovare ed acquistare la soluzione che meglio si addice alle vostre esigenze.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore di iniziative di questo genere, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

