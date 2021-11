Decoder DVB-T2 a meno di 40€? È solo una delle tante offerte Black Friday di ManhattanShop!

Come ogni anno con l’avvicinarsi del Black Friday tantissimi store online si sbizzariscono con promozioni di ogni tipo, tra questi possiamo annoverare anche ManhattanShop, e-commerce ben conosciuto dai nostri lettori, che ha deciso di proporre alcuni dei suoi prodotti di punta con un coupon sconto del 15% solo per oggi 26 novembre.

Tra i prodotti sicuramente più appetibili troviamo il ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 che con il codice sconto arriva a costare meno di 40€, un prezzo eccellente per tutte le persone che, avendo un televisore di qualche anno fa, avranno bisogno almeno di un decoder per poter proseguire con la visione dei normali programmi televisivi. In questo caso parliamo di un decoder FullHD compatibile con gli standard DVB-T/T2 con codifica HEVC H.265 a 10bit. Ovviamente non mancano display digitale e telecomando universale per il controllo sia del decoder che della TV. A soli 36,71€ è l’acquisto ideale per chi non vuole spendere soldi per un nuovo televisore.

Non è solamente questa l’offerta proposta da ManhattanShop, troviamo infatti molti accessori hi-tech che possono tornarci utili in qualsiasi momento, come il Power Bank da 20000 mAh, il microfono USB o un supporto per monitor gaming con dettagli rossi. Andiamo quindi a vedere tutte le proposte di ManhattanShop per il Black Friday 2021!

N.B: Per ottenere lo sconto del 15% durante la procedura d’acquisto utilizzate il coupon “THBF2021“.

Offerte Black Friday ManhattanShop

Decoder Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T/T2

Compatibile con le trasmissioni standard HD DVB-T/T2 HEVC H.265 Main 10bit

Telecomando universale per controllo del decoder e della TV

Pannello frontale con display numerico a LED di colore verde

Codice prodotto: IDATA TV-DT2MB

» Acquista a 36,71€ ( 43,19€ )

Power Bank Caricatore 20000 mAh

Capacità powerbank: 20000 mAh

Due Input: Micro USB, Type-C™

Tre Output: USB1 e USB2, Type-C™

Codice prodotto: I-CHARGE-2000020W

» Acquista a 25,50€ ( 30,00€ )

Supporto da Pavimento Super Slim per TV

Compatibile con LCD/LED/Plasma da 32″ a 70″

Inclinazione staffa TV LCD LED: +3°/-10°; Supporta standard VESA 400×400 max

Facile installazione e hardware per il montaggio incluso

Codice prodotto: ICA-TR47

» Acquista a 118,49€ ( 139,40€ )

Microfono USB Omnidirezionale

Microfono da conferenza ideale per lo smart working

Prestazioni supreme: il microfono può captare la tua voce da 3 metri di distanza

Ideale per riunioni online e conferenze di lavoro, giochi e altro ancora

Codice prodotto: ICC SH-22

» Acquista a 41,48€ ( 48,80€ )

Audio Video Grabber USB 2.0

Digitalizza i tuoi dati in modo rapido e facile

Audio stereo e segnale video diretti tramite interfaccia USB 2.0

Supporta DV, AVI, MPEG, WMV, VCD, DVD

Codice prodotto: I-USB-VIDEO-700TY

» Acquista a 13,94€ ( 16,40€ )

Tappetino Mouse Gaming XXL

Illuminazione LED RGB

Ampia superficie di 800 x 350 mm per tastiera e mouse

Superficie microtesturizzata per un’altissima precisione

Codice prodotto: ICA-MP GAMEXL-RGB

» Acquista a 26,34€ ( 30,99€ )

Set Tastiera Wireless e Mouse Ottico

Illuminazione LED RGB

Ampia superficie di 800 x 350 mm per tastiera e mouse

Superficie microtesturizzata per un’altissima precisione

Codice prodotto: ICTWC002

» Acquista a 17,00€ ( 20,00€ )

Webcam USB 1080p

Video Full HD e chiarezza vocale affidabile

Trasmissione video nitida e fluida in formato widescreen 1080p con 30fps

Microfono di alta qualità incorporato per una comunicazione nitida

Codice prodotto: I-WEBCAM-006

» Acquista a 43,17€ ( 50,79€ )

Adattatore USB-C™ SuperSpeed Multiporta

Una porta HDMI UHD 4K, tre porte USB 3.2 Gen 1 tipo A posizionate nella parte superiore, una porta USB-C™ Power Delivery (PD) fino a 100 W (20 V / 5 A), una porta Ethernet 10/100/1000 Mbps e un lettore di memorie SD/MicroSD

Codice prodotto: IADAP USB31-PD440

» Acquista a 82,62€ ( 97,20€ )

Supporto da Scrivania per Monitor Gaming

Supporto da scrivania per monitor LCD 17-32″

Supporta VESA 75×75 e 100×100 mm

Massimo peso supportato: 8 kg

Codice prodotto: ICA-LCD G32

» Acquista a 60,34€ ( 70,99€ )

