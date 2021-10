Decoder DVB T2: le migliori offerte su Amazon

Come saprete, la TV sta cambiando e per continuare a vederla ci sarà bisogno di un Decoder DVB T2 oppure di un televisore che supporta i nuovi standard. Alcuni programmi televisivi hanno già effettuato il cambio delle frequenze e siamo sicuri che tanti di voi dovranno munirsi di un nuovo decoder per continuare a guardare i tipici canali del digitale terrestre, ed ecco perché vi segnaliamo in questo articolo le migliori offerte Amazon riservate ai Decoder DVB T2.

I modelli in commercio che vi permetteranno di continuare a guardare il TV sono numerosi e sarete felici di sapere che Amazon tende a scontare anche le migliori soluzioni, come il Digiquest Voice, il quale integra persino Alexa. A differenza di quanto si possa pensare, la spesa per acquistarlo non è affatto alta, soprattutto dopo che il portale ne ha ridotto il prezzo, portandolo a soli 41,99€. Come detto, questo modello permetterà al vostro televisore non solo di visualizzare correttamente i canali quando quest’ultimi entreranno in vigore nella nuova generazione, ma anche di renderlo un po’ smart, con la possibilità di comandarlo da remoto tramite un dispositivo Echo.

Un digitale terrestre davvero ottimo, la cui compatibilità con Alexa non è l’unico fattore che lo contraddistingue da molti altri, dal momento che il Digiquest Voice vi permetterà anche di registrare le trasmissioni su USB e HDD e riprodurre foto, video e musica. La ricezione tramite Wi-Fi sarà garantita dal dongle incluso nella confezione, mentre la qualità dei canali avverrà in FullHD con codifica audio in Dolby Digital. Il vostro televisore, dunque, ritornerà funzionante e potrete di nuovo guardare i vostri programmi preferiti, forse persino con una qualità superiore rispetto a quella attuale.

Inoltre, se il vostro attuale TV è dotato della funzione CEC, potrete continuare ad usare il vostro vecchio telecomando per comandare il Digiquest Voice, anche se riteniamo che gestire il TV tramite i comandi vocali sia la cosa più bella e logica da fare, a patto che abbiate un dispositivo con Alexa. Questo digitale terrestre è dotato poi di televideo, una guida ai programmi televisivi e del Parental Control, ossia una specie di filtro per i genitori che potranno bloccare l’accesso a determinate attività non adatte ai più piccoli.

Detto ciò, i digitali terrestri DVB T2 disponibili in offerta su Amazon sono molteplici, ed ecco perché consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata al seguente indirizzo, oltre a visionare la nostra lista prodotti in calce, dove abbiamo raggruppato le migliori offerte. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

