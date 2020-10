Demon’s Souls: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 1 ottobre 2020: aggiornati i vari link con i migliori prezzi sul mercato!

Tra gli innumerevoli giochi che hanno caratterizzato la campagna marketing dell’attesissima PS5, possiamo sicuramente trovare Demon’s Souls, ossia il remake con un aspetto grafico sensazionale di quel titolo che ha dato i natali al florido genere dei souls-like. Prima di Bloodborne e i vari Dark Souls, infatti, From Software aveva creato questo filone proprio con Demon’s Souls, esclusiva PS3 che ora è pronta a ritornare in grande stile anche su PlayStation 5.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Demon’s Souls sarà un gioco di lancio dell’attesa piattaforma di gioco della nota casa giapponese e, in quanto tale, sarà quindi disponibile a partire dal prossimo 19 novembre 2020. Nell’attesa è in ogni caso possibile prenotare il titolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo disponibile sul mercato.

A reggere i timoni di questa operazione è poi Bluepoint Games, ossia molto probabilmente la software house al momento più esperta in operazioni di questo tipo. Tra i loro recenti titoli possiamo infatti ad esempio trovare il magistrale lavoro fatto su Shadow of the Colossuss, esclusiva PS2 portata dal talentuoso studio su PS4 in una veste assolutamente eccezionale. Insomma, le carte in tavola per un’opera coi contro-fiocchi, capace di immergerci nella next-gen fin dal day one sembrano quindi esserci tutte e, in base anche anche al bellissimo trailer gameplay che potete trovare qui sopra, difficilmente rimarremo delusi.

Demon’s Souls, lo ricordiamo, uscirà il prossimo 19 novembre su PS5 e può già da essere acquistato a un ottimo prezzo. Per ora non sono emerse informazioni su eventuali collector’s edition o bonus preorder, ma sarà nostra cura aggiornare la pagina nel caso in cui venissero alla luce.

