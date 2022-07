Se siete alla ricerca di un depilatore di ottima qualità a un prezzo conveniente, vi proponiamo il modello Philips Wet & Dry disponibile da Mediaworld a soli 45,99€ invece di 61,99€. Lo store dispone di numerose offerte in ambito cura della persona e della casa ma, tra le tante, abbiamo deciso di consigliarvi proprio su questo comodo prodotto per la cura della persona, in quanto è scontato del 25,81%!

Dunque uno ribasso particolarmente valido su un depilatore elettrico con sistema di rasatura avanzato a doppia lamina, 3 accessori inclusi con l’acquisto e oltre 1 ora di autonomia assicurata. Trattandosi di un’offerta così interessante, vi consigliamo di portare a casa il prodotto fintanto che la promozione è ancora disponibile!

Con il Philips Wet & Dry scoprirete una rasatura impeccabile e comoda per le vostre gambe e le zone più delicate del vostro corpo, in grado di assicurarvi una pelle liscia come seta e senza irritazioni. Le lame curve e flessibili di questo epilatore sono il 75% più efficaci rispetto alle tradizionali lame poiché, sotto la lamina di protezione, seguono attentamente il profilo della vostra cute per una rasatura particolarmente profonda.

Inoltre, i soffici cuscinetti presenti su entrambi i lati della testina di rasatura vi garantiscono un movimento leggero e una sensazione di massima morbidezza sulla pelle, soprattutto nelle zone più complicate da raggiungere. Il modello Wet & Dry, inoltre, è perfetto per l’utilizzo nella vasca o sotto la doccia grazie alla pratica impugnatura antiscivolo! Per quanto riguarda gli accessori inclusi nell’acquisto, non dovreste assolutamente sottovalutare il comodissimo rifinitore con punte perlate e barre di sicurezza. Grazie a questa testina intercambiabile, potrete sfruttare il rasoio anche su pelli particolarmente sensibili, evitando graffi e arrossamenti.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Mediawoeld dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

