Deumidificatore De Longhi Tasciugo AriaDry scontato di oltre 150€ su eBay

Manca solo una settimana alla partenza del Prime Day 2021 ma, nonostante ci siano già diverse ed ottime offerte di anteprima, non bisogna commettere l’errore di sottovalutare le offerte del giorno di portali come eBay, dal momento che potrebbero proporre occasioni davvero imperdibili, soprattutto ora che gli store sono chiamati a rispondere alle forti decurtazioni di prezzo di questo periodo, che troveranno quasi sicuramente il loro apice il prossimo lunedì e martedì.

Una delle offerte più interessanti di oggi, che riteniamo di enorme importanza anche per la stagione che sta per arrivare, vede l’ottimo deumidificatore De Longhi Tasciugo AriaDry Light DNS80 proposto a soli 296,99€ invece di 449,99€. Uno sconto del 34% per un elettrodomestico che si rivela utilissimo per combattere l’afa delle giornate estive.

Come saprete, infatti, l’umidità può influire negativamente sia nei mesi invernali che estivi, in quest’ultimo caso aumentando la temperatura da noi percepita, ed ecco perché un deumidificatore come il De Longhi Tasciugo AriaDry Light potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto, specialmente ora che lo si può acquistare risparmiando oltre 150,00€. Leggero, compatto e silenzioso, questo specifico modello riesce non solo a rimuovere l’umidità in eccesso presente nella stanza, ma anche a rendere l’aria più pulita eliminando polvere e batteri, che vengono catturati da appositi filtri e dallo ionizzatore integrato.

Inoltre, il De Longhi Tasciugo AriaDry Ligh vi permetterà anche di asciugare i vostri vestiti, grazie ad una funzione studiata ed ottimizzata appositamente per questo scopo, il che lo rende un dispositivo molto funzionale. Completano quello che è un ottimo prodotto un pannello di controllo LCD e tasti touch, i quali vi permetteranno di comandarlo in modo semplice ed intuitivo.

Questa nuova settimana, dunque, inizia molto bene per coloro che intendono già approfittare di molteplici sconti rilevanti e ciò è possibile grazie a portali come eBay. A tal proposito, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata perché ci sono tantissime altre offerte interessanti da scoprire, alcune delle quali abbiamo riportato in calce. Detto ciò, ci attendono numerose altre offerte quindi rimanete sintonizzati sulle nostre pagine e non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!