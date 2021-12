Deumidificatore Tasciugo De’Longhi scontato di oltre 100€! Imperdibile!

Uno dei motivi per cui spesso si sente più caldo o più freddo del dovuto è sicuramente l’umidità presente nell’aria, che spesso si accumula negli ambienti chiusi. Soprattutto d’inverno si tende a non aprire molto le finestre, quindi la temperatura percepita peggiora se l’ambiente è particolarmente umido. Per questo motivo vi segnaliamo questa ottima offerta sul deumidificatore Tasciugo di De’Longhi, che in questi giorni è scontato su Amazon di ben 100€!

Come sappiamo De’Longhi è una garanzia per questo tipo di elettrodomestici, basti pensare alla sua famosissima linea Pinguino che è alleata di tante persone durante le caldi estate. In questo caso abbiamo un deumidificatore che, differentemente da quanto si possa pensare, è utile sia d’estate che d’inverno. Infatti rimuovendo l’umidità dall’ambiente la temperatura percepita diventa più vicina a quella reale, senza quindi accentuare ne caldo ne freddo.

Il modello Tasciugo è in grado di rimuovere fino a 6L di umidità al giorno e grazie allo ionizzatore aiuta anche a migliorare la qualità dell’aria respirata. È particolarmente adatto anche d’inverno grazie alla tecnologia Zeolite, che mantiene costanti le performance di assorbimento umidità anche a basse temperature. Inoltre, grazie alla sua tecnolgià speciale senza compressore, è molto silenzioso, raggiungendo a malapena i 34db di rumorosità.

Se volete ottimizzare le temperature dei vostri ambienti, sia d’inverno, sia in previsione dei mesi più caldi, questo prodotto di De’Longhi è sicuramente un’ottima soluzione, soprattutto adesso che è scontato di ben 100€, scende ad appena 239€!

