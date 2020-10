Devil May Cry V Special Edition: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Tra pochissime settimane arriveranno finalmente sul mercato le console next gen di Microsoft e Sony, ossia rispettivamente Xbox Series X|S e PS5, che saranno accolte da migliaia se non milioni di fan trepidanti. A scaldare ulteriormente gli animi il giorno di lancio, che ricordiamo essere il 10 novembre per Xbox e il 19 novembre per PlayStation in Europa, sarà poi Devil May Cry 5 Special Edition. L’edizione definitiva dell’acclamato action game farà infatti capolino sulle console di nuova generazione, risultando uno dei migliori modi per tastare con mano la loro bontà tecnica. Il tutto, ovviamente, a quello che è ad oggi il miglior prezzo sul mercato.

Devil May Cry 5 Special Edition promette di essere l’edizione perfetta per i fan del celebre titolo. Capcom per l’occasione ha infatti aggiornato e ottimizzato la grafica, introducendo anche le innovative tecnologie del ray tracing e un aspetto audio 3D migliorato. Non solo un aspetto grafico potenziato però, ma anche tanti nuovi contenuti. Devil May Cry 5 Special Edition introdurrà infatti la possibilità di giocare per la prima volta nei panni di Vergil e renderà disponibili anche due nuove modalità di gioco, come la Legendary Dark Knight e la modalità Turbo. Il tutto, ovviamente, includendo anche i contenuti della Deluxe Edition e dell’Ex Color Pack del titolo originale. Devil May Cry V Special Edition è insomma un pacchetto decisamente corposo, perfetto per inaugurare la next gen, e che è fin da ora prenotabile a un ottimo prezzo. Che state aspettando?

