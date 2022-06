Nonostante i migliori umidificatori riescano a emanare essenze gradevoli all’olfatto, oltre a umidificare l’ambiente, ci sono ottimi motivi per acquistare i diffusori oli essenziali. Il più importante è sicuramente quello relativo all’efficienza e alle prestazioni, migliori rispetto a un umidificatore, dato che si tratta di prodotti pensati appositamente per rilasciare oli essenziali in grado di profumare la casa.

Oltre a eliminare i cattivi odori, i diffusori oli essenziali sono ottimi per allontanare gli insetti, dormire meglio e possono persino apportare effetti benefici sul proprio organismo, tra cui una migliore respirazione, rendendoli una buona alternativa anche ai più blasonati purificatori d’aria. Questi benefici sono tipici dell’aromaterapia, una forma di fitoterapia che utilizza gli oli essenziali distillati dalle piante per curare un’ampia gamma di disturbi, che vanno dal classico mal di testa al raffreddore.

A rendere poi i diffusori oli essenziali prodotti molto interessanti e da acquistare anche se avete un umidificatore con funzione di aroma è la possibilità di settare un eventuale illuminazione colorata che, oltre a illuminare l’intera stanza, porta ulteriori benefici alla salute, ossia quelli provenienti dagli effetti dei colori, noti anche come cromoterapia. Approfondiremo tutti questi benefici e le caratteristiche tipiche di questi prodotti nella seconda parte dell’articolo, lasciando spazio ora a quelli che sono i migliori diffusori oli essenziali presenti attualmente sul mercato.

I migliori diffusori oli essenziali

HappyGoo

Se dovete ridurre la secchezza dell’aria, il primo diffusore oli essenziali che consigliamo di valutare è quello prodotto da HappyGoo. Si tratta di un modello da 500ml, il che significa che il serbatoio dell’acqua durerà per l’intera giornata. Il produttore dichiara un’autonomia di 12 ore con la modalità a nebbia bassa. L’efficacia sarà invece ottima fino a 60 metri quadrati, più che sufficiente per la maggior parte delle stanze. La tecnologia usata da questo modello è quella a ultrasuoni, motivo per cui il prodotto non genererà alcun tipo di calore, così come la rumorosità, che si attesta a meno di 25dB. Questo modello vanta poi una striscia a LED impostabile su 7 colorazioni diverse, con la possibilità di scegliere se impostare una luce fissa o un ciclo automatico di luci, creando così l’atmosfera più adatta per quello specifico momento. Da segnalare infine la presenza di 8 confezioni di oli essenziali incluse nel prezzo, ognuno con una determinata profumazione.

Tumelaa

Oltre a essere un ottimo oggetto di design, la proposta di Tumelaa si inserisce nella lista dei migliori diffusori oli essenziali grazie alle sue buone prestazioni, nonché alla rumorosità inferiore persino ai 20dB, una soglia talmente bassa da rendere il prodotto impercettibile anche di notte. La quantità di fuoriuscita della nebbia potrà essere regolata su 2 modalità, che corrispondono alla potenza minima e massima del diffusore. La capienza di questo modello è di 450ml e bastano 3-4 gocce di olio essenziale per far sì che il prodotto inizi a produrre l’effetto aromaterapico. Le luci a LED sono 7 e possono essere regolate tramite il pulsante dedicato, così come la modalità timer, impostabile da un minimo di 60 minuti fino a un massimo di 180 minuti. Se il contenitore d’acqua dovesse esaurirsi quando non siete fuori casa, potrete contare sullo spegnimento automatico, che proteggerà il diffusore da eventuali danneggiamenti. A renderlo infine un ottimo diffusore sono i 6 oli essenziali inclusi in confezione, ognuno con una profumazione diversa.

Aidodo

Un altro diffusore oli essenziali che si farà apprezzare non solo per le sue prestazioni ma anche per il design è quello prodotto da Aidodo. A differenza della plastica, questo modello vanta caratteristiche decorative come il legno, che lo rendono elegante e adatto alla maggior parte degli ambienti domestici. Il contenitore d’acqua è da 400ml, leggermente inferiore rispetto ai modelli più capienti a causa di una parte superiore più ristretta che, come detto, punta molto sull’estetica. Nonostante ciò, garantisce comunque 10 ore di uso continuo, con il timer che può essere impostato su 3 livelli, a partire da un minimo di 1 ora fino a un massimo di 6 ore. Anche in questo caso è presente la funzione di autospegnimento, utile affinché il diffusore si spenga non appena l’acqua si esaurisce, evitando così il rischio di danneggiarlo. Troviamo ancora una volta 7 luci a LED, ma in questo caso possono essere settate in diverse luminosità, adattandosi meglio a determinate ore del giorno. Non ci sono purtroppo gli oli essenziali inclusi in confezione, che dovrete acquistare separatamente.

Conndevs

Se cercate un diffusore oli essenziali in grado di connettersi a internet e controllabile da remoto, allora la proposta di Conndevs sarà all’altezza delle vostre aspettative. A differenza di tanti altri, infatti, questo modello può essere ritenuto smart, in quanto vi permetterà di accedere a funzioni come l’autospegnimento, l’intensità di nebulizzazione e il controllo delle luci a LED a distanza e il tutto tramite l’applicazione dedicata per smartphone. Grazie al supporto agli assistenti vocali, potrete persino comandarlo vocalmente. A tal riguardo, la compatibilità è ottima, visto che potrete collegarlo ad Alexa, Siri e ai dispositivi Google Home. L’essere smart permette poi a questo diffusore oli essenziali di essere abbinato ad altri dispositivi smart, come una serie di lampadine, e avere la possibilità di attenuare quest’ultime quando si accende il diffusore.

Ankrs

Se siete interessati ad acquistare un diffusore oli essenziali smart ma il modello precedente non fa per voi, allora la soluzione di Ankrs non può che essere quella giusta per voi. Oltre per essere smart, questo modello è stato progettato con un occhio di riguardo al design, dandovi la certezza di poterlo posizionare ovunque senza che l’ambiente circostante ne risenta. Anzi, questo diffusore saprà essere un ottimo oggetto di arredo grazie alla struttura a forma di montagna, senza dimenticare il suo principale scopo, che è quello di eliminare i cattivi odori nell’aria, facendo rimanere sempre la casa bella profumata. Il controllo vocale e da remoto è assicurato dal supporto ad Alexa e Google Home, nonché dall’app dedicata, attraverso la quale gestire le varie funzioni del prodotto. Le modalità di nebbia sono 3, tra cui una pensata per funzionare a intervallo, ottima come via di mezzo tra la modalità forte e quella morbida. Insomma, se le vostre intenzioni sono quelle di rilassarvi, dormire meglio e ottenere i benefici dell’aromaterapia attraverso una soluzione dotata delle ultime tecnologie, questo è il diffusore oli essenziali da acquistare!

Come scegliere i diffusori oli essenziali

Acquistare un diffusore oli essenziali può sembra un compito alquanto semplice, grazie anche alle numerose proposte disponibili sul mercato, ma siete sicuri di saper scegliere il modello adatto al vostro ambiente e alle vostre esigenze? Se avete dubbi in tal senso, allora i prossimi paragrafi sapranno schiarirvi le idee.

Tipologia

Nonostante vi abbiamo segnalato solo ed esclusivamente i diffusori oli essenziali elettrici con tecnologia a ultrasuoni, dovreste sapere che esistono altre 2 tipologie di diffusori di oli che, pur essendo meno popolari e convincenti a causa di diversi fattori, potrebbero in alcuni casi rivelarsi più adatti rispetto alla tipologia di riferimento. Scopriamo di seguito le peculiarità di ognuno:

Diffusori spray : il profumo viene spruzzato manualmente, quindi avete il vantaggio di rilasciare l’essenza ogni volta che lo ritenete opportuno. Questo metodo, però, non è adatto se si vuole che l’ambiente venga mantenuto profumato per tutto l’arco della giornata, non solo a causa del vostro costante intervento ma anche per un fattore relativo alle prestazioni, che fanno sì che l’effetto sia di breve durata;

: il profumo viene spruzzato manualmente, quindi avete il vantaggio di rilasciare l’essenza ogni volta che lo ritenete opportuno. Questo metodo, però, non è adatto se si vuole che l’ambiente venga mantenuto profumato per tutto l’arco della giornata, non solo a causa del vostro costante intervento ma anche per un fattore relativo alle prestazioni, che fanno sì che l’effetto sia di breve durata; Diffusori a candela : hanno la caratteristica di far fuoriuscire l’essenza tramite l’ausilio di una candela, da posizionare nella parte sottostante della struttura. Il calore della candela andrà a bruciare gli oli profumati contenuti dentro un recipiente concavo, quest’ultimo situato nella parte superiore del diffusore. Nonostante l’autonomia della candela sia longeva, è sconsigliato usare questo metodo per molte ore, dal momento che il calore della candela potrebbe bruciare l’olio, rilasciando sostanze tossiche per l’organismo;

: hanno la caratteristica di far fuoriuscire l’essenza tramite l’ausilio di una candela, da posizionare nella parte sottostante della struttura. Il calore della candela andrà a bruciare gli oli profumati contenuti dentro un recipiente concavo, quest’ultimo situato nella parte superiore del diffusore. Nonostante l’autonomia della candela sia longeva, è sconsigliato usare questo metodo per molte ore, dal momento che il calore della candela potrebbe bruciare l’olio, rilasciando sostanze tossiche per l’organismo; Diffusori elettrici: sono quelli che abbiamo riportato in questo articolo e si contraddistinguono per design, prestazioni e funzionalità. Come anticipato, il funzionamento avviene quasi sempre con la tecnologia a ultrasuoni, il che li rende simili agli umidificatori dotati di aroma, anche se quest’ultimi danno il meglio solo per quanto concerne la parte relativa all’umidificazione dell’aria. Questi diffusori, inoltre, hanno il vantaggio di essere utilizzati anche come lampade per la cromoterapia, rivelandosi ottimi anche dal punto di vista salutare.

Prestazioni

Quando si parla di prestazioni su questa tipologia di prodotti ci si riferisce sostanzialmente al wattaggio, all’autonomia e alla capienza del contenitore, anche se gli ultimi 2 fattori sono in stretta correlazione. Il wattaggio di questi prodotti è di solito molto basso, ma deve essere comunque sufficiente per permettere all’essenza di fare effetto senza sforzare troppo il dispositivo. Ovviamente si cerca di acquistare sempre prodotti a basso consumo energetico, ma in questo caso non si dovrebbe scendere sotto la soglia dei 15W, che riteniamo un buon compromesso tra prestazioni e consumi.

L’autonomia dipende molto dalla capienza del contenitore. A prescindere da quali siano le vostre esigenze, conviene sempre acquistare diffusori oli essenziali dotati di grandi contenitori, anche perché si tratta di prodotti abbastanza compatti, posizionabili un po’ ovunque senza troppe difficoltà. Sul mercato ci sono modelli che vanno da circa 100ml a oltre 500ml e, come detto, l’autonomia dipende quasi esclusivamente da quest’ultimo fattore. I modelli più grandi, come quelli sopra riportati, garantiscono quasi sempre oltre 10 ore di funzionamento continuo, permettendovi di mantenere la casa profumata per tutto l’arco della giornata.

Rumorosità

Nonostante i diffusori oli essenziali siano tutti molto silenziosi, quello della rumorosità rimane comunque un fattore importante durante l’acquisto, soprattutto se avete intenzione di usare il prodotto anche di notte. Nelle ore notturne, infatti, si tendono a percepire molto meglio i rumori, motivo per cui determinati modelli potrebbero recare un po’ più di fastidio rispetto ad altri. Vale la pena sottolineare però che le differenze sono davvero minime e impercettibili dalla maggior parte delle persone, dato che si parla di una rumorosità media di 30dB.

Funzioni

Dopo aver posto l’attenzione sulle prestazioni e sull’autonomia, il prossimo passo per un acquisto perfetto è quello di controllare le funzioni del prodotto. Nonostante condividano più o meno tutti le stesse funzionalità, è importante accertarsi che un diffusore oli essenziali sia dotato delle seguenti funzioni:

Spegnimento automatico : permette al diffusore di spegnersi automaticamente non appena si esaurisce l’acqua nel contenitore. Nonostante possa sembrare una funzione superflua per coloro che sono soliti rimanere a casa per buona parte della giornata, è fondamentale per tutti quelli che non hanno la possibilità di controllare lo stato del contenitore. Se il prodotto continuasse a funzionare senza neanche una goccia d’acqua nel contenitore, si correrebbe il rischio di danneggiarlo;

: permette al diffusore di spegnersi automaticamente non appena si esaurisce l’acqua nel contenitore. Nonostante possa sembrare una funzione superflua per coloro che sono soliti rimanere a casa per buona parte della giornata, è fondamentale per tutti quelli che non hanno la possibilità di controllare lo stato del contenitore. Se il prodotto continuasse a funzionare senza neanche una goccia d’acqua nel contenitore, si correrebbe il rischio di danneggiarlo; Timer : se preferite che il diffusore rilasci l’essenza per un certo periodo di tempo senza che dobbiate essere voi a spegnerlo, allora la presenza del timer è molto importante per soddisfare questa esigenza. Anche se la maggior parte dei modelli integra spesso 3 timer, questi non sono tutti uguali per quanto concerne l’arco di funzionamento. Alcuni modelli, infatti, potrebbero darvi la possibilità di scegliere di disattivare l’aroma dopo un minimo di 30 minuti fino a un massimo di 3 ore, altri invece fino a 6 ore;

: se preferite che il diffusore rilasci l’essenza per un certo periodo di tempo senza che dobbiate essere voi a spegnerlo, allora la presenza del timer è molto importante per soddisfare questa esigenza. Anche se la maggior parte dei modelli integra spesso 3 timer, questi non sono tutti uguali per quanto concerne l’arco di funzionamento. Alcuni modelli, infatti, potrebbero darvi la possibilità di scegliere di disattivare l’aroma dopo un minimo di 30 minuti fino a un massimo di 3 ore, altri invece fino a 6 ore; Potenza : i diffusori oli essenziali sono soliti integrare 2 livelli di potenza, raggiungendo in alcuni casi 3 modalità. Queste permettono all’essenza di fuoriuscire in modo più rapido o lento, a seconda di qual è la modalità selezionata. Ovviamente impostando la modalità massima si andrà a compromettere l’autonomia, non garantendo più le oltre 10 ore di funzionamento continuo, ma consentirà al prodotto di profumare velocemente l’ambiente;

: i diffusori oli essenziali sono soliti integrare 2 livelli di potenza, raggiungendo in alcuni casi 3 modalità. Queste permettono all’essenza di fuoriuscire in modo più rapido o lento, a seconda di qual è la modalità selezionata. Ovviamente impostando la modalità massima si andrà a compromettere l’autonomia, non garantendo più le oltre 10 ore di funzionamento continuo, ma consentirà al prodotto di profumare velocemente l’ambiente; Modalità di funzionamento : alcuni modelli permettono di scegliere come emettere l’essenza nell’aria, vale a dire se farlo in modo continuo o a intermittenza. Questa è una funzione utile non tanto per le prestazioni, quanto piuttosto per l’autonomia, che potrà essere allungata qualora si scelga la modalità a intermittenza;

: alcuni modelli permettono di scegliere come emettere l’essenza nell’aria, vale a dire se farlo in modo continuo o a intermittenza. Questa è una funzione utile non tanto per le prestazioni, quanto piuttosto per l’autonomia, che potrà essere allungata qualora si scelga la modalità a intermittenza; Luci a LED: tantissimi modelli, se non tutti, consentono di attivare o meno una luce a LED integrata, che potete usare come una lampada per illuminare parte della stanza. Spesso queste luci possono essere selezionate su più colori, motivo per cui sarebbe preferibile acquistare un modello che vanti la miglior personalizzazione possibile.

I diffusori oli essenziali moderni, soprattutto quelli di fascia alta, sono compatibili con i principali assistenti vocali, il che vuol dire che possono essere comandati da remoto sia tramite le loro app dedicate che tramite i dispositivi Alexa, Google Home e Siri. Nonostante le funzioni principali rimangano più o meno le stesse, i vantaggi di essere smart rendono il prodotto molto più versatile, facile e divertente da usare.

Diffusori oli essenziali e l’aromaterapia

Come anticipato nella parte iniziale dell’articolo, i diffusori oli essenziali possono avere benefici sulla salute, anche se minimi da renderli quasi irrilevanti. A tal riguardo, si parla di aromaterapia, un metodo che dovrebbe aiutare a ridurre l’ansia e sintomi depressivi, nonché aumentare la concentrazione mentale. Oltre a ciò, gli oli essenziali possono interagire con il cervello e il sistema nervoso, impattando positivamente sulla salute e sull’umore, fattori che potrebbero aiutare anche a dormire meglio.

Nonostante l’inalazione sia il mezzo più sicuro per prendere gli oli essenziali, occorre comunque controllare che sulla confezione o sul manuale d’uso venga riportato chiaramente che si tratta di un prodotto sicuro per l’uso interno. Qualora non ci siano informazioni chiare a riguardo, fate delle ricerche approfondite, cercando di capire se si tratta di un prodotto di qualità. Iniziate con l’usare questi prodotti per un tempo limitato, cosicché possiate rendervi conto di eventuali allergie a essi correlati.

I diffusori oli essenziali permettono comunque di cambiare gli oli a seconda dei vostri gusti personali. Quest’ultimi sono numerosi e spesso inclusi in confezione. La lavanda è buona per aiutarvi a rilassarvi prima di andare a letto, mentre il rosmarino aiuterà a rimanere concentrati durante il lavoro. Legno di cedro, limone, vaniglia, citronella, arancia e valeriana sono invece buoni per lo stress e l’ansia, mentre la menta è buona per migliorare l’umore.

Quante gocce di olio servono nei diffusori oli essenziali

La quantità di gocce di olio essenziale da aggiungere in un diffusore varia in base alle dimensioni del prodotto, a quelle del vostro ambiente e alla vostra tolleranza personale verso qualsiasi profumo. Anche se mediamente si usa mettere dalle 3 alle 5 gocce, conviene sempre consultare il manuale di istruzioni dedicato, in modo da avere la certezza di aggiungere la quantità ideale per quello specifico prodotto.

Come pulire i diffusori oli essenziali

La fase di pulizia dovrebbe essere eseguita tenendo in considerazione ciò che eventualmente viene riportato sul manuale di istruzioni. Pulire il diffusore è importante non solo per il corretto funzionamento del prodotto, ma anche per evitare che si formi la muffa. La pulizia dovrebbe essere fatta ogni volta che l’effetto di un’essenza termini o prima che quest’ultima venga sostituita da un altro tipo di profumo. Se non pulito, infatti, il nuovo profumo potrebbe confondersi con quello vecchio, rovinando così l’esperienza originale.

I diffusori oli essenziali a infrarossi, che ricordiamo essere i più popolari e ricercati, possono essere puliti semplicemente svuotando il serbatoio. Qui potete usare un panno umido imbevuto di detergente naturale e acqua, dopodiché asciugate il tutto con un panno pulito. Durante questa fase cercate di rimuovere qualsiasi accumulo di olio in eccesso dal chip a ultrasuoni. Per pulire a fondo, riempite il serbatoio con acqua e 10 gocce di aceto, accendete il diffusore e lasciatelo funzionare per circa 10 minuti. Risciacquate il chip a ultrasuoni, attenendo che si asciughi prima di rimontare il tutto.