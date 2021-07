Dirt 5, The Surge 2 e molti altri giochi nel nuovo Humble Choice di Luglio 2021

Anche questo mese il ricco servizio in abbonamento Humble Choice ha deciso di non deludere i propri abbonati, proponendo un pacchetto colmo di giochi di grandissimo interesse. Tra le opere all’interno dell’Humble Choice di Luglio 2021 possiamo infatti trovare titoli del calibro di Dirt 5, The Surge 2 e Yakuza 3 Remastered. Non male, vero?

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice Luglio 2021:

Yakuza 3 Remastered

The Surge 2

Dirt 5

Hammerting

Nimbatus The Space Drone Constructor

Paradise Killer

Kill It With Fire

Bee Simulator

Elderborn

S.W.I.N.E. HD Remaster

Deadly Days

Adom

Questi i vantaggi dell’Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari pacchetti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store.

(17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. Choice Basic (13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

(13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store. Choice Lite (4.49 al mese / 39.99 all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che una parte dei proventi dagli abbonamenti a Humble Choice verranno devoluti ad associazioni benefiche, permettendoci così di fare anche una buona azione. Potete trovare il ricco Humble Choice di Luglio 2021 e iscrivervi al servizio, anche solo per un mese, seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per abbonarti a Humble Choice «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

